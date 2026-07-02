Jedna z nejikoničtějších věcí na iPhonu se blíží ke konci. Apple ji letos výrazně zmenší

Když Apple v roce 2017 představil iPhone X, způsobil jeho výřez v displeji pořádný rozruch. Zatímco jedni jej kritizovali, druzí jej začali okamžitě kopírovat. O několik let později pak notch nahradil Dynamic Island, který se z pouhého výřezu proměnil v chytrý interaktivní prvek systému. Zdá se ale, že i jeho dny jsou pomalu sečteny. Podle nejnovějších informací totiž Apple u letošního iPhonu 18 Pro udělá další velký krok směrem k displeji bez jakýchkoliv výřezů.
Podle dostupných úniků se má Dynamic Island u iPhonu 18 Pro zmenšit přibližně o 35 %. Nejde sice o revoluci, která by jej zcela odstranila, rozdíl by ale měl být na první pohled patrný. Uživatelé získají o něco větší využitelnou plochu displeje, aniž by přišli o funkce, na které jsou zvyklí, jako jsou Live Activities, ovládání přehrávání hudby nebo zobrazování průběhu časovače.
Apple míří k iPhonu bez jediného výřezu
Zmenšení Dynamic Islandu má být dalším krokem dlouhodobého plánu Applu. Cílem je podle všeho dostat kameru i senzory Face ID pod displej a nabídnout telefon, jehož obrazovku nebude narušovat vůbec nic. Už letos by tomu mělo pomoci nové uspořádání komponent, které umožní výřez výrazně zmenšit. Podobným směrem má údajně zamířit také připravovaný MacBook Ultra, u kterého se rovněž spekuluje o nahrazení klasického notche menším Dynamic Islandem.
Zajímavé je, že na změnu má být připraven i iOS 27. Podle zákulisních informací Apple upravil nové rozhraní Siri s Apple Intelligence tak, aby lépe fungovalo právě s menším Dynamic Islandem. To naznačuje, že hardware a software vznikají ruku v ruce a firma s touto změnou dlouhodobě počítá.
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Samozřejmě je potřeba připomenout, že Apple zatím nic oficiálně nepotvrdil. Pokud se ale současné úniky potvrdí, letošní iPhone 18 Pro udělá největší krok směrem k celoobrazovkovému designu od doby, kdy Dynamic Island před čtyřmi lety nahradil původní notch. A pokud bude Apple pokračovat stejným tempem i v dalších letech, úplné zmizení všech výřezů už nemusí být zase tak daleko. Osobně by mě však docela mrzelo, kdyby spolu s „průstřelem“ zmizely i softwarové funkce Dynamic Islandu, které jsou za mě velmi užitečné.