Foťák iPhone 17 Pro dostal novou funkci. Je však určena jen těm nejnáročnějším

Apple sice včera vydal aktualizaci své bezplatné aplikace Final Cut Camera pro všechny uživatele, jednu z novinek si ale nechal exkluzivně pouze pro majitele iPhonu 17 Pro a 17 Pro Max. Právě tyto modely totiž jako jediné nově podporují funkci Clean HDMI Out, která cílí především na profesionální tvůrce videa.
Na první pohled jde možná o nenápadnou novinku, v praxi ale dokáže výrazně usnadnit práci. Clean HDMI Out totiž umožňuje posílat přes USB-C nebo HDMI adaptér do externího monitoru či rekordéru zcela čistý obraz bez jakýchkoliv ikon, ovládacích prvků nebo dalších překryvů. Kameramani tak vidí pouze natáčenou scénu, což je při profesionální produkci obrovská výhoda.
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Další důvod sáhnout po Pro modelu
Funkce je součástí aktualizace aplikace Final Cut Camera, která přinesla i jednodušší přenos natočených videí do Final Cutu Pro na Macu nebo nové možnosti práce s formátem ProRes. Právě Clean HDMI Out ale Apple zpřístupnil výhradně iPhonům 17 Pro a 17 Pro Max. Proč tomu tak je, firma nevysvětlila.
Je možné, že za omezením stojí hardwarové rozdíly mezi jednotlivými modely, stejně tak ale může jít jednoduše o další způsob, jak odlišit nejdražší iPhony od zbytku nabídky. Faktem je, že většina běžných uživatelů podobnou funkci pravděpodobně nikdy nevyužije. Pro tvůrce videí, kteří používají externí monitory nebo rekordéry, ale může jít o velmi příjemné vylepšení.
Apple tím zároveň dál potvrzuje, že se iPhone 17 Pro snaží profilovat nejen jako špičkový fotomobil, ale také jako plnohodnotný nástroj pro profesionální natáčení. A právě podobné drobnosti mohou být pro část uživatelů důvodem, proč sáhnout po Pro modelu místo základního iPhonu.