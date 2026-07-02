Apple vylepšil Creator Studio. Tvůrci dostali nové AI funkce i propojenější aplikace

Apple vydal velkou aktualizaci svého předplatného Creator Studio, které sdružuje profesionální kreativní aplikace jako Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor nebo MainStage. Novinka přináší především hlubší propojení jednotlivých aplikací, nové funkce využívající Apple Intelligence a celkově rychlejší pracovní postupy. Pokud tedy některou z těchto aplikací používáte, rozhodně je na co se těšit.
Největších novinek se dočkal Final Cut Pro. Nově umí automaticky vytvářet titulky pomocí AI, nechybí ani funkce Auto Mask pro snadnější oddělení objektů od pozadí nebo možnost otevřít jediným kliknutím snímek z videa přímo v Pixelmatoru Pro a tam jej dále upravit. Výrazně se tak zrychluje například tvorba miniatur nebo grafických prvků do videí.
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Lepší spolupráce aplikací i nové AI funkce
Vylepšení se dočkal také Pixelmator Pro, který je nyní mnohem lépe propojený nejen s Final Cutem, ale také s Keynote, Pages a Numbers. Obrázky vložené do dokumentů či prezentací lze nově upravovat přímo v Pixelmatoru bez nutnosti složitého exportování. Apple tím dál propojuje celý svůj kreativní ekosystém, takže práce mezi jednotlivými aplikacemi působí výrazně plynuleji.
Novinky zamířily i do Logicu Pro. Hudebníci se mohou těšit na přesnější rozpoznávání akordů, nové produkční projekty od známých producentů i další drobná vylepšení pracovních nástrojů. Apple zároveň zdůrazňuje, že všechny nové AI funkce běží s důrazem na ochranu soukromí a maximálně využívají výkon Apple Silicon.
Potěší i to, že za aktualizaci není potřeba nic doplácet. Nové funkce jsou ode dneška dostupné všem předplatitelům Apple Creator Studio, jehož cena zůstává beze změny. Pokud jste tedy předplatiteli této služby, nové možnosti na vás čekají už nyní.