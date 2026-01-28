Zavřít reklamu

Apple spustil Creator Studio! Najít ho ale není jen tak

Jiří Filip
Na dnešní den si Apple naplánoval spuštění svého nového předplatného balíčku aplikaci s názvem Creator Studio. Ten slučuje celkem desítku aplikací do jednoho předplatného celku, který je buď uživatelům zpřístupňuje vůbec poprvé v historii za podstatně dostupnější cenu (protože například Final Cut Pro stál doposud 7 990 Kč), nebo do těch bezplatných (konkrétně do aplikací z balíku iWork) přidává nové prémiové funkce, které jsou z velké části založeny i na umělé inteligenci. Pokud vám tedy Apple Creator Studio dává smysl, ode dneška si jej můžete užít.

Apple Creator Studio suite

Nové předplatné zahrnuje konkrétně:

  • Final Cut Pro
  • Logic Pro
  • Pixelmator Pro
  • Keynote
  •  Pages
  • Numbers
  • Freeform
  • Motion
  • Compressor
  • MainStage

Co se pak poměrně zajímavé, Apple mu na svém webu nedělá takřka žádnou reklamu. Americká mutace Apple.com sice nabízí stránku věnovanou této novince, v češtině byste však tuto stránku hledali marně, jelikož dle všeho alespoň prozatím neexistuje. To nicméně neznamená, že u nás předplatná novinka nefunguje, ba právě naopak. Ačkoliv není na první pohled moc vidět, v App Store již naleznete všechny aplikace z balíčku Apple Creator Studio, přičemž abyste je našli, stačí je buď hledat pod jejich názvy, nebo si „vyjet“ všechny aplikace od vývojáře Apple. Že se jedná o verzi s funkcemi Creator Studio pak poznáte jednoduše podle ikony, která je nová, či popisku u dané aplikace.

Co se pak týče cen, ty jsou opravdu příznivé. Apple si totiž za měsíční přístup k aplikacím (a prémiovým funkcím) v rámci Creator Studia účtuje 299 Kč měsíčně či 2990 Kč ročně, potažmo v případě, že jste student, pouhých 69 Kč měsíčně či 690 Kč ročně. A pozor, k dispozici je jednak podpora rodinného sdílení v rámci standardního i ročního předplatného, ale co je možná ještě lepší, i tříměsíční bezplatná zkušební doba, která vám zcela určitě napoví, zda pro vás má daná služba smysl či nikoliv.

