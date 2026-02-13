Tahá nás Apple za nos? Tvorba prezentací v novém Creator Studio může být pro leckoho velkým zklamáním

Když Apple spustil předplatné Apple Creator Studio (ACS), uváděl, že zahrnuté AI funkce umožní vytvořit „minimálně“ 50 prezentací v Keynote měsíčně. Ovšem zkušenost vývojáře Steva Troughton-Smitha hovoří o něčem jiném.
Troughton-Smith nejprve pochválil novou integraci Codexu v Xcode. Podle něj dokáže Xcode 26.3 s podporou Codexu samostatně vytvářet celé aplikace, upravovat soubory napříč projektem a pracovat bez nutnosti vlastních zásahů. U jednoduché aplikace typu timeline prý nenapsal ani jeden řádek kódu ručně. Takový projekt přitom spotřeboval pouze 7 % jeho týdenního limitu Codexu (tedy limitu, který má uživatel týdně k dispozici)
Podivné nastavení čerpání předplatného
Něco jiného však nastalo u Apple Creator Studio. Jedna prezentace vytvořená pomocí AI v Keynote podle něj vyčerpala 47 % jeho měsíčního limitu ACS. To by v praxi znamenalo, že místo deklarovaných zhruba 50 prezentací by bylo možné vytvořit pouze dvě. Apple sice své číslo vztahoval k velmi krátkým prezentacím o 8 až 10 snímcích, přesto jde o výrazný nepoměr. Na tuto „podivnost“ upozornil i John Gruber, podle kterého působí nastavení limitů opačně, než by bylo logické očekávat. Náročnější vývoj aplikace má relativně nízkou spotřebu, zatímco běžná prezentace výrazně vyšší.
Fotogalerie
Uživatelé si mohou aktuální stav čerpání ověřit přímo v aplikacích Pages, Numbers nebo Keynote. Na Macu stačí v menu zvolit danou aplikaci, přejít na Intelligence Features a vybrat Show Usage Status. Na iPhonu či iPadu je cesta podobná přes tlačítko Více a sekci Intelligence Features. Tento problém na mě působí tak, že Apple nedostatečně vysvětlil, jak to s předplatným při skutečném používání bude a věřím, že leckomu se podobný přístup nemusí zamlouvat. Jelikož ale uživatelům v minulosti docela naslouchal, nedivil bych se, kdyby tyto limity do budoucna pozměnil.