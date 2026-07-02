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Apple šlápl na brzdu. Výrobu iPhonů 17 začíná snižovat

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Ještě před pár týdny to vypadalo, že se řada iPhone 17 prodává nad očekávání dobře. Apple kvůli silné poptávce dokonce navyšoval výrobu, nyní se ale situace podle všeho mění. Z Číny totiž přichází informace, že kalifornský gigant snížil výrobní plány celé řady iPhone 17 přibližně o 15 %.

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Podle leakera Fixed Focus Digital, jehož informace v minulosti několikrát seděly, Apple přehodnotil své odhady poptávky a rozhodl se výrobu omezit. Nejde přitom o žádný náznak neúspěchu telefonu. Naopak – po devíti měsících od uvedení na trh se zájem zákazníků začíná přirozeně přesouvat k očekávané nové generaci iPhonů, která dorazí už za několik měsíců.

iphone 17 LsA 7 iphone 17 LsA 7
iphone 17 LsA 5 iphone 17 LsA 5
iphone 17 LsA 4 iphone 17 LsA 4
iphone 17 LsA 3 iphone 17 LsA 3
iphone 17 LsA 2 iphone 17 LsA 2
iphone 17 LsA 1 iphone 17 LsA 1
iphone 17 LsA 6 iphone 17 LsA 6
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Silný rok střídá očekávání nové generace

Je zajímavé, že ještě v červnu analytici upozorňovali na velmi silný výkon Applu. Výroba iPhonů meziročně vzrostla téměř o 20 %, přestože celý trh se smartphony naopak mírně klesal. Pomohl tomu především úspěšný iPhone 17e i stabilní prodeje ostatních modelů řady iPhone 17. Současné omezení výroby tak nemusí znamenat nic dramatického. Apple běžně upravuje objednávky u dodavatelů podle aktuální poptávky i blížícího se příchodu nové generace. V tomto případě navíc dává krok poměrně velký smysl – čím blíž je představení iPhonů 18, tím více zákazníků nákup odkládá.

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Pokud se současné informace potvrdí, půjde zkrátka o běžnou součást životního cyklu produktu, nikoliv o signál, že by se iPhony 17 prodávaly špatně. Spíše to naznačuje, že Apple už naplno obrací svou pozornost k letošní podzimní novince, od které si tradičně slibuje další výrazný prodejní impuls. Říkám si však, jestli přeci jen není na útlum výroby trochu brzo vzhledem k tomu, že základní iPhone 18 má podle spousty uniklých informací dorazit až příští rok na jaře. Nechme se však překvapit.

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