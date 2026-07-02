Apple šlápl na brzdu. Výrobu iPhonů 17 začíná snižovat

Ještě před pár týdny to vypadalo, že se řada iPhone 17 prodává nad očekávání dobře. Apple kvůli silné poptávce dokonce navyšoval výrobu, nyní se ale situace podle všeho mění. Z Číny totiž přichází informace, že kalifornský gigant snížil výrobní plány celé řady iPhone 17 přibližně o 15 %.
Podle leakera Fixed Focus Digital, jehož informace v minulosti několikrát seděly, Apple přehodnotil své odhady poptávky a rozhodl se výrobu omezit. Nejde přitom o žádný náznak neúspěchu telefonu. Naopak – po devíti měsících od uvedení na trh se zájem zákazníků začíná přirozeně přesouvat k očekávané nové generaci iPhonů, která dorazí už za několik měsíců.
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Silný rok střídá očekávání nové generace
Je zajímavé, že ještě v červnu analytici upozorňovali na velmi silný výkon Applu. Výroba iPhonů meziročně vzrostla téměř o 20 %, přestože celý trh se smartphony naopak mírně klesal. Pomohl tomu především úspěšný iPhone 17e i stabilní prodeje ostatních modelů řady iPhone 17. Současné omezení výroby tak nemusí znamenat nic dramatického. Apple běžně upravuje objednávky u dodavatelů podle aktuální poptávky i blížícího se příchodu nové generace. V tomto případě navíc dává krok poměrně velký smysl – čím blíž je představení iPhonů 18, tím více zákazníků nákup odkládá.
Pokud se současné informace potvrdí, půjde zkrátka o běžnou součást životního cyklu produktu, nikoliv o signál, že by se iPhony 17 prodávaly špatně. Spíše to naznačuje, že Apple už naplno obrací svou pozornost k letošní podzimní novince, od které si tradičně slibuje další výrazný prodejní impuls. Říkám si však, jestli přeci jen není na útlum výroby trochu brzo vzhledem k tomu, že základní iPhone 18 má podle spousty uniklých informací dorazit až příští rok na jaře. Nechme se však překvapit.