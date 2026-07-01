Centrální evidence psů v ČR odstartovala. Za nedodržení hrozí pokuta až 50 tisíc

Pokud máte doma psa, možná jste dnes narazili na titulky varující před pokutami až 50 tisíc korun. Důvodem je spuštění nové Centrální evidence psů, do které budou muset být postupně zapsáni všichni psi v Česku. Na první pohled to může působit, že je potřeba okamžitě běžet k veterináři, realita je ale o něco klidnější.
Od 1. července totiž začíná fungovat státní Centrální evidence psů (CEP), která má sjednotit informace o psech na jednom místě. Stát si od ní slibuje jednodušší dohledání zaběhnutých zvířat, lepší kontrolu očkování proti vzteklině i účinnější boj proti množírnám a nelegálním chovům.
Dobrou zprávou je, že většina majitelů nemusí kvůli nové povinnosti nikam spěchat. Registrace totiž neprobíhá hromadně od dnešního dne. Zákon počítá s přechodným obdobím dlouhým až tři roky. Dospělého psa stačí nechat zapsat při nejbližší návštěvě veterináře, typicky při pravidelném očkování nebo přeočkování proti vzteklině. U štěňat je situace jiná – ta musí být do systému zanesena už při čipování ještě před předáním novému majiteli.
Na jednu věc je ale potřeba dát pozor. Zápis do nové evidence není automatický. O jeho provedení je nutné veterináře aktivně požádat a počítat s jednorázovým poplatkem za registraci. Pokud máte psa zaregistrovaného v některém ze soukromých registrů nebo v databázi petpasů, novou zákonnou povinnost to nenahrazuje.
A co pokuty? Ty skutečně nejsou malé. Pokud majitel psa svou zákonnou povinnost nesplní ani během přechodného období, může mu hrozit sankce až 50 tisíc korun. U právnických osob nebo chovných stanic může být pokuta dokonce až 300 tisíc korun.
Ve výsledku tedy nejde o žádnou paniku ani povinnost vše řešit hned první červencový den. Pokud ale víte, že vás v následujících měsících čeká návštěva veterináře kvůli očkování, vyplatí se na novou evidenci nezapomenout a nechat psa při té příležitosti rovnou zaregistrovat.