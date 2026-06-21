Radikální stopka pro telefony. Česko od roku 2027 plošně zakáže mobily ve školách

České školství čeká jedna z největších změn v novodobé historii. Od září 2027 začne v České republice platit plošný zákaz používání mobilních telefonů na školách. Vládní plán, který představil premiér Andrej Babiš, kompletně omezí přístup dětí k chytrým zařízením po celou dobu jejich pobytu ve škole, tedy nejen během samotných vyučovacích hodin, ale také o přestávkách. Tento krok definitivně zařadí Česko po bok vyspělých zemí, které tímto způsobem mění moderní vzdělávání. Nová legislativa plošně zasáhne drtivou většinu dětí v rámci povinné školní docházky. Omezení se konkrétně vztahuje na:
- Mateřské školy a přípravné ročníky
- Základní školy (první i druhý stupeň)
- Nižší ročníky víceletých gymnázií
- Odpovídající ročníky na konzervatořích
Pravidla budou striktní: žáci musí nechat telefony v taškách nebo šatních skříňkách. Výjimku dostanou pouze situace, kdy digitální technologii do hodiny záměrně zapojí sám pedagog jako učební pomůcku, přípustně pokud student potřebuje telefon ze závažných zdravotních důvodů (například pro monitoring cukrovky). Tímto krokem končí dosavadní praxe, kdy si pravidla určovala každá instituce individuálně prostřednictvím školního řádu. Přestože už nyní přes 90 % tuzemských škol smartphony při výuce nějakým způsobem limituje, nová legislativa přináší jednotný a výrazně přísnější metr pro všechny.
Evropa v tažení proti displejům: Česko následuje globální trend
Snaha vytěsnit digitální technologie z dětských rukou během vyučování je součástí širšího hnutí. Česká republika se tímto krokem inspiruje v zahraničí, kde státy takto reagují na prokazatelnou ztrátu pozornosti žáků, šíření kyberšikany a negativní dopady sociálních sítí na psychiku mládeže.
Podívejte se, jak k tomuto opatření přistoupily ostatní státy:
|Země
|Jaká pravidla tam platí
|Francie
|Patří k průkopníkům; zákaz mobilů na základních školách zde úspěšně funguje již několik let a postupně se zpřísňuje.
|Slovensko
|Od roku 2025 zavedlo přísnou regulaci, která cílí primárně na mladší žáky na prvním stupni.
|Švédsko & Finsko
|Obě severské země, dříve známé masivní digitalizací, otočily kormidlo a vládními nařízeními omezují obrazovky ve třídách.
|Německo
|Celostátní zákon sice chybí, ale jednotlivé spolkové země (jako Hesensko) si prosadily vlastní tvrdé restrikce.
Podobné kroky jsou realitou také v Itálii, Belgii, Nizozemsku nebo v zámoří (USA a Kanada). Některé regiony jdou ještě dál – například Austrálie schválila zákon, který dětem do 16 let kompletně zakazuje přístup na platformy jako TikTok, Instagram či Snapchat.
Co na to věda? Efekt zákazů má dvě strany
Zatímco politická reprezentace vidí v zákazu jasný přínos pro duševní zdraví a soustředění, odborná veřejnost a vědecké instituce poukazují na komplexnost celého problému. Výzkumy ukazují, že samotný zákaz vyžaduje i další pedagogickou práci. Experti z brněnské Masarykovy univerzity i britské University of Birmingham upozorňují, že samotný plošný zákaz sice efektivně sníží čas, který děti stráví koukáním do obrazovky, ale automaticky sám o sobě nevede k lepším známkám nebo k okamžitému zlepšení psychické pohody žáků.
Na druhé straně Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) dlouhodobě varuje před nekontrolovaným používáním smartphonů. Podle jejich dat existuje přímá úměra mezi hodinami strávenými na sociálních sítích a nárůstem úzkostí, depresí či poruch spánku u dětí. Nejvíce ohroženou skupinou jsou přitom dospívající dívky, pro které bude odloučení od telefonu během školního dne klíčovou úlevou.
Nová pravidla neznamenají návrat do minulého století nebo ignorování technologického pokroku. Moderní digitální nástroje, tablety či interaktivní tabule budou mít ve školách své místo i nadále. Zákaz míří primárně na pasivní a nekontrolovanou zábavu – bezcílné projíždění sociálních sítí, hraní her o přestávkách a sledování videí. Cílem je vrátit do školních chodeb běžnou lidskou interakci, kdy spolu děti o přestávkách mluví namísto sledování displejů. Od podzimu 2027 se tak Česká republika zařadí mezi státy s nejstriktnějším přístupem k digitální hygieně školáků v Evropě.