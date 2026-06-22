Česko je světovou jedničkou v prohlížení internetu. Předběhlo 19 zemí s podobnou životní úrovní

Že patří Česko dlouhodobě mezi země s kvalitním internetovým připojením, není žádné tajemství. Nová analýza společnosti nPerf však ukazuje, že si naše země vede ještě lépe, než by mnozí čekali. V žebříčku zaměřeném na kvalitu prohlížení webových stránek totiž Česká republika obsadila první místo mezi dvaceti zeměmi a územími s podobnou ekonomickou úrovní. Studie vychází z dat nasbíraných mezi lednem a květnem letošního roku a zaměřuje se na země s HDP na obyvatele mezi 15 500 a 62 000 dolary. Výsledkem je tak poměrně zajímavé srovnání států, které mají podobné ekonomické podmínky a zároveň srovnatelné možnosti investic do telekomunikační infrastruktury.
Lotyšsko a Chile zůstaly těsně za námi
Česká republika dosáhla indexu prohlížení internetu 72,9 %, což jí zajistilo první příčku. Na druhém místě skončilo Lotyšsko se skóre 72,6 % a třetí Chile s výsledkem 72,1 %. Rozdíly mezi prvními třemi zeměmi jsou minimální a činí méně než jeden procentní bod.
Za vedoucí trojicí následují Guadeloupe a Portugalsko se shodným výsledkem 70,4 %, Polsko se 70,2 % a Litva s rovnými 70 %. Do první desítky se dále dostaly Martinik, Réunion, Kostarika a Finsko. Zajímavé je, že rozdíl mezi Českem a desátým Finskem činí pouze 4,6 bodu, což ukazuje na poměrně vyrovnanou úroveň internetové infrastruktury mezi nejúspěšnějšími zeměmi.
Na první pohled může hodnota 72,9 % působit trochu záhadně. nPerf však vysvětluje, že jde o ukazatel založený na rychlosti načítání nejnavštěvovanějších webových stránek v dané zemi. Čím vyšší hodnota, tím plynulejší a rychlejší je běžné prohlížení internetu.
Prakticky to znamená, že uživatelé v České republice se dočkají načtení webových stránek rychleji než lidé ve většině ostatních srovnávaných států. Podle metodiky nPerf odpovídá skóre 72,9 % přibližně o 27 % rychlejšímu načítání stránek oproti zemi se skóre 50 %.
Zajímavé je, že ani země na konci žebříčku si nevedou vyloženě špatně. Poslední příčky obsadily Francouzská Polynésie a Řecko se skóre 60,2 %. Rozdíl mezi prvním a posledním místem tak činí 12,7 bodu. V praxi to podle autorů studie znamená, že se stejné webové stránky načítají v Česku přibližně o 20 % rychleji než v Řecku. To zároveň ukazuje, že všechny sledované země disponují relativně kvalitní infrastrukturou a běžné používání internetu je komfortní prakticky ve všech z nich.
Další důkaz kvality českého internetu
Výsledek potvrzuje trend, který sledujeme už řadu let. Česká republika pravidelně obsazuje přední příčky v mezinárodních žebříčcích rychlosti a dostupnosti internetu. Významnou roli hraje především hustá síť optických přípojek, silná konkurence mezi poskytovateli a dlouhodobé investice do infrastruktury.
Pro běžné uživatele se pak podobné výsledky promítají hlavně do každodenního komfortu. Ať už jde o čtení zpravodajských webů, sledování sociálních sítí, práci na dálku nebo využívání online služeb, český internet podle aktuálních dat patří mezi vůbec nejlepší na světě.