Gigabitový internet vzduchem míří do Česka. Stát otevřel frekvence, které mohou změnit trh

Když se mluví o nejrychlejším internetu, většině lidí se vybaví optické připojení. Právě to je dnes považováno za zlatý standard, který nabízí nejvyšší rychlosti a nejlepší stabilitu. Jenže dostat optiku do každé obce, vesnice nebo odlehlé lokality není ani levné, ani jednoduché. Právě proto se nyní začíná stále více mluvit o technologii, která by mohla situaci výrazně změnit. Český telekomunikační úřad totiž od 1. července otevírá pásmo 26 GHz, označované také jako mmWave. Jde o frekvence schopné přenášet data rychlostmi srovnatelnými s optickými sítěmi, avšak bez nutnosti pokládat kabely do země. Operátoři i regionální poskytovatelé internetu tak získají zcela nové možnosti, jak budovat vysokorychlostní připojení.
Gigabitové rychlosti už nejsou teorie
Nejde přitom o technologii, která by existovala pouze na papíře. V Česku už v minulosti proběhlo několik testů využívajících právě pásmo 26 GHz a výsledky byly velmi slibné. Při zkouškách se podařilo dosahovat gigabitových rychlostí přenosu dat na vzdálenosti několika kilometrů. Právě proto o nové frekvence projevují zájem nejen velcí mobilní operátoři, ale také menší regionální poskytovatelé internetu. Pro ně může jít o způsob, jak nabídnout rychlosti srovnatelné s optikou bez nutnosti investovat obrovské prostředky do výkopových prací.
Jedním z důvodů, proč novinka budí tolik pozornosti, jsou samotné podmínky využití pásma. ČTÚ se rozhodl otevřít prostor nejen velkým operátorům, ale i menším hráčům a lokálním projektům. Podle regulátora jde dokonce o historicky největší část rádiového spektra, kterou úřad uvolňuje pro nové využití na základě individuálních oprávnění. Nové podmínky umožňují využití pásma pro veřejné i privátní 5G sítě, fixní bezdrátový internet (FWA) i různé průmyslové projekty. To znamená, že technologii nebude možné využívat jen pro klasické domácí připojení, ale také například ve výrobních závodech, logistice nebo chytrých městech.
Přesto je nicméně potřeba držet očekávání při zemi. Pásmo 26 GHz má vedle obrovské kapacity i své limity. Milimetrové vlny totiž nabízejí vysoké rychlosti především na kratší vzdálenosti a jsou citlivější na překážky než nižší frekvence používané v běžných mobilních sítích. V praxi tak nepůjde o univerzální náhradu optiky ani současných mobilních sítí. Místo toho má technologie doplnit stávající infrastrukturu tam, kde je výstavba optických tras příliš drahá, složitá nebo časově náročná. Právě v těchto lokalitách může nabídnout velmi zajímavý poměr mezi rychlostí a náklady.
Internet na českém venkově může výrazně zrychlit
Pro běžné uživatele může být nejzajímavější právě dopad na oblasti, kde dnes optické připojení chybí. Řada menších obcí stále spoléhá na starší bezdrátové technologie nebo DSL připojení, které už současným nárokům často nestačí. Nové pásmo by mohlo poskytovatelům umožnit nabízet výrazně vyšší rychlosti bez rozsáhlých stavebních zásahů. Pokud se technologie osvědčí i v komerčním provozu, mohou se během několika let objevit lokality, kde bude možné získat gigabitové připojení bez jediného metru optického kabelu vedoucího až do domu.
Jedna z největších změn českého internetu za poslední roky
Otevření pásma 26 GHz možná na první pohled nepůsobí tak atraktivně jako uvedení nového iPhonu nebo rychlejší Wi-Fi. Ve skutečnosti ale může jít o jednu z nejdůležitějších změn českého internetového trhu za poslední roky. Pokud totiž operátoři a poskytovatelé novou příležitost skutečně využijí, může se výrazně rozšířit dostupnost vysokorychlostního internetu v místech, kde byla dosud optika spíše vzdáleným snem. A právě to by mohlo mít na kvalitu připojení v Česku větší dopad než řada jiných technologických novinek posledních let.