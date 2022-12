ČTU vydalo vlastní aplikaci na měření rychlosti internetu

Setkali jste se někdy s tím, že váš mobilní internet nedosahoval rychlosti, kterou udává operátor? Jestliže ano, tak tomu nejspíše konečně bude konec. Rychlost internetu je neustále velmi diskutované téma a často se stává, že operátoři či poskytovatelé nedodržují rychlosti, které mají zákazníci uvedené ve smlouvách. Ti samozřejmě mohou operátory konfrontovat, ve většině případech ale buď k vyřešení situace vůbec nedojde, anebo dojde, ale jen krátkodobě. Nejen pro tyto účely vydal dnes Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vlastní certifikovanou aplikaci pro měření internetu, která nese název NetTest.

Tato aplikace má za úkol, stejně jako většina podobných aplikací, měřit základní údaje o vašem připojení k internetu. Konkrétně se jedná o rychlost stahování (download) a nahrávání (upload), společně s odezvou (ping), úrovní signálu, frekvencí apod. Hlavním rozdílem je ale certifikace, kterou aplikace NetTest má, tudíž lze data, která skrze ní nasbíráte, využít pro reklamaci kvality internetových služeb ve vašich mobilních zařízeních. Rozhodně to ale neznamená, že zákazníci budou schopni reklamovat každé jedno malé vychýlení. Tato odchylka musí být pro reklamování výrazná – ČTÚ hovoří se o poklesu rychlosti pod 25 % inzerované rychlosti, a to buď po dobu 40 minut a více, anebo opakovaně minimálně 5x za jednu hodinu. Výsledky měření z aplikace NetTest lze následně jednoduše uložit do PDF, a poté přímo odeslat operátorovi, takže je celý proces tak jednoduchý, jak to jen jde.

O aplikaci NetTest už jste dost možná před nějakou dobou slyšeli. ČTÚ totiž v minulém roce spustil stejnojmenný online nástroj, akorát pro počítače a notebooky, a to na webové stránce nettest.cz, o čemž jsme vás informovali. Stejně jako v případě nové aplikace nabízí i tento online nástroj možnost certifikovaného měření rychlosti internetu s tím, že výsledky lze následně opět exportovat do PDF a případně využít pro reklamaci u poskytovatele internetu. Aby nebylo měření žádným způsobem ovlivněné, tak byste na zařízení, na kterém měření provádíte, neměli mít spuštěné žádné další aplikace využívající internetové připojení a zároveň byste měli mít nainstalovanou poslední dostupnou verzi operačního systému. Nová aplikace NetTest pro mobilní telefony je aktuálně k dispozici jen na Android, uživatelé iPhonů se systémem iOS si ještě budou muset nějakou dobu počkat – snad se dočkáme již brzy.

NetTest pro Android stáhnete zde