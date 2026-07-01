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Apple mění pravidla hry. Kvůli AI začíná vydávat bezpečnostní aktualizace mnohem víc

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple udělal poměrně nečekaný krok. Zatímco dosud si většinu bezpečnostních oprav nechával až do větších aktualizací iOS, iPadOS nebo macOS, nově tuto strategii mění. Důvodem je podle společnosti prudký rozvoj umělé inteligence, která může hackerům výrazně usnadnit hledání a zneužívání bezpečnostních chyb. Právě proto se Apple rozhodl začít vydávat důležité záplaty co nejrychleji, aniž by čekal na další velkou aktualizaci systému. Pokud vám tedy stejně jako mě jde o co nejbezpečnější zařízení, zcela určitě vás tato zpráva potěší. Ano, instalovat updaty bude sice o něco otravnější vzhledem k jejich vyšší četnosti, úroveň bezpečnosti však díky tomu vzroste.

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AI mění i kybernetickou bezpečnost

Apple serveru Reuters potvrdil, že iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 a macOS Tahoe 26.5.2 vydal dříve, než původně plánoval. Bezpečnostní opravy měly být původně součástí připravovaných verzí iOS 26.6, iPadOS 26.6 a macOS Tahoe 26.6. Firma ale nechtěla čekat několik dalších týdnů, protože podle ní umělá inteligence výrazně zkracuje dobu, kterou útočníci potřebují k vytvoření funkčních hackerských nástrojů po zveřejnění informací o bezpečnostních chybách.

Nová aktualizace opravuje více než 25 bezpečnostních zranitelností napříč systémem. Týkají se například jádra systému, WebKitu, který pohání Safari, nebo dalších důležitých komponent iOS a macOS. Apple zároveň uvedl, že nemá žádné důkazy o tom, že by některá z opravených chyb byla aktivně zneužívána. Přesto chce dobu mezi objevením zranitelnosti a vydáním opravy co nejvíce zkrátit.

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Bezpečnost dostává přednost před novými funkcemi

Jde o poměrně zásadní změnu přístupu. Apple byl dosud známý tím, že většinu bezpečnostních oprav spojoval s většími systémovými aktualizacemi, které zároveň přinášely nové funkce nebo vylepšení. Nyní ale dává jasně najevo, že v době nástupu AI považuje rychlost vydávání záplat za důležitější než dodržování tradičního harmonogramu.

Pro běžné uživatele to znamená jediné – pokud se na vašem iPhonu, iPadu nebo Macu objeví nová bezpečnostní aktualizace, rozhodně se nevyplatí její instalaci odkládat. Apple totiž naznačuje, že právě rychlost bude v následujících letech jednou z nejdůležitějších zbraní v boji proti stále chytřejším kybernetickým útokům.

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