Nepoučitelný Apple. U iPhone 18e znovu nenabídne funkci, po které voláme už dlouhé roky

Apple podle všeho ani příští rok nepovolí u svého vstupního iPhone funkci, kterou mu uživatelé vyčítají nejčastěji. Přestože se očekává, že většina nové řady iPhone 18 nabídne 120Hz ProMotion displeje, nejdostupnější model iPhone 18e má podle nejnovějších informací zůstat u klasického 60Hz panelu. Tvrdí to známý čínský leaker Digital Chat Station, který má v posledních letech na kontě řadu přesných úniků.
Levnější model zůstane na 60 Hz
Podle leakera dostane iPhone 18e stejný 6,12″ LTPS OLED displej s obnovovací frekvencí 60 Hz, jaký využívá současný iPhone 17e. To znamená, že se uživatelé nedočkají ani technologie ProMotion, ani funkce Always-On displeje, která je s ní úzce spojená, což je za mě ohromná škoda. Když jsem totiž testoval iPhone 17e coby předchůdce iPhone 18e, právě absence ProMotion mě mrzela dost možná nejvíc ze všeho.
Naopak ostatní modely by na tom měly být výrazně lépe. Základní iPhone 18 má podle dosavadních informací nabídnout 6,3″ LTPO OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a stejnou technologii má využít také druhá generace iPhonu Air. Pokud se tyto spekulace potvrdí, bude právě displej jedním z největších rozdílů mezi iPhonem 18 a levnějším iPhonem 18e.
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Apple si chce zachovat rozdíly mezi modely
Je poměrně zřejmé, proč Apple podobnou strategii volí. ProMotion patří mezi funkce, které uživatelé po vyzkoušení jen neradi opouštějí. Díky 120Hz obnovovací frekvenci působí systém výrazně plynuleji, svižnější je posouvání obsahu, animace i hraní her. Kdyby Apple tuto technologii nabídl i v nejlevnějším modelu, měl by o jeden argument méně, proč zákazníky přesvědčit ke koupi dražších variant.
Na druhou stranu je potřeba říct, že konkurence je v tomto směru už poměrně daleko. Řada výrobců Android telefonů dnes nabízí 120Hz displeje i u modelů, které stojí výrazně méně než budoucí iPhone 18e. Apple tak bude i v roce 2027 jedním z mála výrobců, který u nového telefonu stále ponechá 60Hz panel.
Samozřejmě je třeba připomenout, že jde zatím pouze o zákulisní informace. Digital Chat Station sice patří mezi nejspolehlivější čínské zdroje, definitivní specifikace iPhonu 18e se dozvíme až při jeho očekávaném představení na jaře 2027.