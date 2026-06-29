Unikly Apple plány na příští rok! Dorazí hned 6 nových iPhone

Pokud se dosavadní zákulisní informace potvrdí, čeká Apple v příštím roce největší změna iPhonové nabídky v historii. Namísto tradičních čtyř modelů by totiž měl během jediného roku představit hned šest nových iPhonů. Potvrzuje to nyní i známý čínský leaker Digital Chat Station, jehož informace se v minulosti opakovaně ukázaly jako velmi přesné.
Na jaře tři iPhony, na podzim další tři
Apple má podle všeho definitivně opustit dosavadní model, kdy všechny nové iPhony představoval během jediné zářijové keynote. Nově se mají telefony rozdělit do dvou vln.
Na jaře 2027 mají dorazit iPhone 18, iPhone 18e a druhá generace iPhonu Air. Právě Air 2 si má ponechat 6,55palcový LTPO OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí, zatímco základní iPhone 18 nabídne 6,3palcový 120Hz LTPO panel. Nejlevnější iPhone 18e má podle leakera zůstat u 6,12palcového OLED displeje s obnovovací frekvencí 60 Hz, což naznačuje, že ProMotion zůstane i nadále výsadou dražších modelů.
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Na podzim pak přijde druhá vlna, která bude ještě zajímavější. Apple má představit výroční iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max a druhou generaci skládacího iPhonu Ultra. Podle leakera už dokonce probíhá testování konstrukce všech těchto modelů, což naznačuje, že jejich vývoj je poměrně daleko.
Největší změna za dlouhé roky
Rozdělení uvedení iPhonů do dvou částí dává Applu hned několik výhod. Jednak se nové modely nebudou navzájem tolik přebíjet, jednak bude firma schopná udržet zájem zákazníků prakticky po celý rok. Zároveň tím získá více času na výrobu a distribuci jednotlivých zařízení.
Pokud se všechny současné informace potvrdí, stane se rok 2027 pro Apple skutečně přelomovým. Vedle šesti nových iPhonů se totiž očekává také příchod výroční řady iPhone 20 Pro s výrazně přepracovaným designem, druhé generace skládacího iPhonu Ultra, nových AirPods s kamerami nebo prvních chytrých brýlí od Applu. Není proto divu, že už dříve označil reportér Mark Gurman z Bloombergu rok 2027 za největší produktový rok v historii společnosti. Osobně si však myslím, že je otázka, nakolik je Apple schopen chystanými iPhony zaujmout. Zajímavý totiž bude ve výsledku zřejmě jen výroční iPhone 20 Pro, přičemž zbytek modelů nejspíš příliš neoslní. Minimálně to tak vypadá z dosavadních úniků.