Na internet unikly tajné materiály k iPhonu 18 Pro. Apple řeší jeden z největších úniků posledních let

Apple čelí velmi nepříjemné situaci. Po nedávném hackerském útoku na indickou společnost Tata Electronics, která patří mezi jeho klíčové výrobní partnery, se totiž na dark web dostaly vysoce důvěrné materiály týkající se připravovaného iPhonu 18 Pro. Podle agentury Reuters má Apple z celé situace velké obavy, protože uniklé dokumenty odhalují informace, které si firma tradičně velmi pečlivě střeží.
Nejen fotografie, ale i dodavatelé jednotlivých součástek
Hackerská skupina World Leaks zveřejnila více než 200 000 souborů odcizených ze systémů Tata Electronics. Mezi nimi se nachází nejen fotografie připravovaného iPhonu 18 Pro z interních pádových testů, ale také seznamy stovek použitých komponentů, jejich dodavatelů nebo interní schémata základních desek. Podle Reuters unikly dokonce i dokumenty související s připravovaným čipem A20 Pro.
Právě informace o dodavatelském řetězci patří k těm nejcitlivějším. Apple je totiž běžně nezveřejňuje a jejich znalost může konkurenci napovědět, odkud firma odebírá klíčové součástky nebo jakým způsobem staví výrobu svých budoucích zařízení. Únik tak může oslabit vyjednávací pozici Applu vůči dodavatelům a zároveň usnadnit práci konkurenci či padělatelům.
Apple už situaci řeší
Podle Reuters Apple celou situaci intenzivně řeší společně se společností Tata Electronics. Ta už dříve potvrdila, že se stala terčem kybernetického útoku, a zahájila vlastní interní vyšetřování. Apple se zároveň snaží zjistit rozsah úniku a přijímá další bezpečnostní opatření, aby se podobná situace neopakovala.
Celá kauza přichází v době, kdy Apple stále více přesouvá výrobu z Číny právě do Indie a Tata Electronics se stává jedním z jeho nejvýznamnějších partnerů. O to citlivější celý incident je. Přestože se na internetu objevily fotografie i technické materiály k iPhonu 18 Pro, zatím nic nenasvědčuje tomu, že by únik ohrozil plánované zářijové představení telefonu. Pro Apple ale jde bezesporu o jeden z největších zásahů do utajení vývoje nových produktů za poslední roky. Osobně bych únik přirovnal třeba k tomu z roku 2018, který s předstihem odhalil oficiální produktové fotky iPhone XS (Max) a Apple Watch Series 4 se zbrusu novým ciferníkem.