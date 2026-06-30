Váš iPhone si pamatuje každý váš krok. Apple má skrytou funkci, kterou byste měli zkontrolovat

Většina majitelů iPhonů netuší, že jejich telefon může uchovávat podrobnou historii navštívených míst. Nejde přitom jen o města nebo adresy. Pokud je funkce aktivní, iPhone si dokáže zapamatovat, kde jste byli, kdy jste tam dorazili, jak dlouho jste se na místě zdrželi nebo jak často se na stejné místo vracíte. Apple tato data využívá především pro personalizované funkce systému, mnoho uživatelů ale vůbec netuší, že se taková historie na jejich zařízení ukládá.
Apple o funkci příliš nemluví
Historie významných míst (Significant Locations) je v iOS schovaná poměrně hluboko v nastavení a přístup k ní chrání Face ID nebo Touch ID. Právě proto o ní řada uživatelů nikdy neslyšela. Po ověření identity se zobrazí seznam míst, která iPhone považuje za významná. Nechybí ani datum návštěvy, četnost nebo přibližná poloha na mapě. Apple uvádí, že jsou tato data šifrovaná a ve výchozím nastavení zůstávají pouze v zařízení. Slouží například k přesnějším dopravním upozorněním v aplikaci Mapy, inteligentním návrhům nebo dalším funkcím systému. Přesto může být pro mnoho lidí překvapivé, kolik informací jejich telefon dlouhodobě uchovává.
Jak zjistit, co si iPhone pamatuje
Pokud vás zajímá, zda je tato funkce zapnutá, stačí otevřít:
- Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Polohové služby → Systémové služby → Významná místa.
Po ověření pomocí Face ID nebo Touch ID uvidíte historii uložených lokalit. Součástí obrazovky je také přepínač pro vypnutí funkce a tlačítko pro kompletní vymazání dosud uložené historie. Záleží na vašich prioritách. Pokud využíváte doporučení tras, automatické návrhy nebo další chytré funkce iOS, mohou být uložená data užitečná. Jestli ale dáváte přednost maximálnímu soukromí a nechcete, aby telefon uchovával přehled vašich pravidelných cest, můžete historii jednoduše odstranit a další ukládání vypnout. Dobrou zprávou je, že běžné používání iPhonu tím nijak zásadně neutrpí. Telefon bude dál fungovat stejně jako dříve, pouze některé personalizované funkce systému mohou být o něco méně přesné. V době, kdy se stále častěji řeší ochrana osobních údajů a digitální soukromí, se vyplatí čas od času projít nastavení telefonu. Mnoho funkcí je zapnutých už od prvního spuštění zařízení a uživatelé o nich často ani nevědí. Kontrola historie významných míst zabere jen několik desítek sekund a může vám dát lepší přehled o tom, jaké informace váš iPhone uchovává.