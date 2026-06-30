Apple chystá zásadní vylepšení displejů Maců a iPadů. Na tohle se můžeme těšit

Displeje v produktech Applu patří dlouhodobě mezi nejlepší na trhu. Zdá se ale, že firma rozhodně neusíná na vavřínech. Podle nové zprávy analytické společnosti TrendForce totiž Apple připravuje další velký posun v kvalitě obrazu. Budoucí MacBooky Pro, iPady Pro i iMacy by totiž měly nabídnout výrazně širší barevný gamut než dnes.
Ještě věrnější barvy
Současné displeje Applu cílí především na široký barevný prostor DCI-P3, který nabízí výrazně sytější a přesnější barvy než běžný standard sRGB. Do budoucna ale chce Apple posunout laťku ještě výš. Nové OLED panely mají podle TrendForce pokrývat až 95 % barevného prostoru BT.2020, který je určen především pro nejmodernější HDR obsah a profesionální práci s obrazem. V praxi by to znamenalo ještě věrnější podání červené, zelené i modré a celkově realističtější obraz.
Takového výsledku ale nelze dosáhnout jen softwarovou úpravou. Výrobci displejů proto pracují na nové generaci OLED panelů s přepracovanou strukturou organických vrstev uvnitř jednotlivých pixelů. Ty mají nabídnout nejen širší barevný rozsah, ale zároveň vyšší energetickou účinnost a delší životnost.
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Nejdříve MacBook Pro, pak další zařízení
Podle dostupných informací chce Apple začít nové panely nasazovat postupně. První na řadě mají být budoucí MacBooky Pro s OLED displeji, které se očekávají mezi koncem roku 2026 a začátkem roku 2027. Následovat mají další generace iPadů Pro a později také iMacy.
Změna sice na první pohled nemusí působit tak atraktivně jako vyšší obnovovací frekvence nebo větší jas, ve skutečnosti ale může jít o velmi důležitý krok hlavně pro fotografy, kameramany, grafiky a další profesionály. Právě ti totiž dokážou širší barevný prostor při práci s HDR videem nebo fotografiemi využít naplno.
Je však potřeba dodat, že běžný uživatel si rozdílu pravděpodobně všimne jen minimálně. Většina dnešního obsahu je totiž stále vytvářena pro barevný prostor P3 nebo dokonce sRGB. Přesto jde o další důkaz, že Apple chce své displeje posouvat dál a připravit je na budoucnost, kdy bude obsah ve standardu BT.2020 stále běžnější. A já se na tuto budoucnost extrémně těším, protože už nyní je pohled na displeje MacBooků Pro naprostá fantazie. Jakmile tedy úroveň zobrazení posune Apple ještě o kus výš, troufnu si říci, že tím může spustit další prodejní boom. O ten se nyní postaral MacBook Neo díky ceně, MacBooky Pro si pak mohou pro totéž přijít právě skvělými displeji.