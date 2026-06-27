Tohle na iPhone hned potvrďte. Na displejích se objevuje nová výzva, která vás může odříznout od obsahu

Reddit začal po uživatelích iPhonů nově vyžadovat potvrzení věkového rozmezí prostřednictvím nové funkce v iOS 26. Právě na mém iPhonu se po spuštění aplikace objevilo systémové okno od Applu, které vysvětluje novinku nazvanou „Prostředí v aplikacích odpovídající věku“. Po jeho potvrzení se následně zobrazila výzva přímo od Redditu s dotazem, zda aplikaci chci sdílet informaci o tom, že jsem dospělý. Přestože se může na první pohled zdát, že jde o další způsob, jak Apple nebo vývojáři sbírají osobní údaje, ve skutečnosti je to právě naopak.
Apple totiž s iOS 26 představil nový systém pro sdílení věkového rozmezí, díky kterému aplikace nemusí znát vaše přesné datum narození ani věk. Místo toho jim systém předá pouze informaci o tom, do jaké věkové skupiny spadáte – například zda je vám více než 18 let. Přesný věk ani datum narození se aplikaci neposkytuje.
Fotogalerie
V případě Redditu dává nasazení této novinky velký smysl. Sociální síť totiž obsahuje obrovské množství komunit zaměřených na obsah určený výhradně dospělým, včetně sexuálně explicitního materiálu. Díky nové funkci tak může jednoduše ověřit, zda uživatel spadá do kategorie dospělých, aniž by po něm musela chtít datum narození nebo jiný citlivý údaj.
Sdílení věkového rozmezí navíc není povinné. Uživatel se může rozhodnout, že aplikaci tuto informaci neposkytne. V takovém případě ale může být přístup k některému obsahu omezen nebo může aplikace zvolit jiný způsob ověření věku.
Je velmi pravděpodobné, že Reddit nebude jedinou aplikací, která tuto novinku začne využívat. Dá se očekávat, že se v následujících týdnech a měsících přidají také další sociální sítě, streamovací služby nebo aplikace pracující s obsahem určeným pouze pro dospělé. Apple jim totiž novým API výrazně usnadnil ověřování věku uživatelů, aniž by musely pracovat s jejich citlivými osobními údaji.