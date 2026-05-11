EU řeší omezení VPN. Vadí jí obcházení kontrol věku na internetu

Před pár měsíci jsme se smáli tomu, jak Rusko omezilo VPN a prakticky zakázalo nejen VPN samotné, ale i psaní o nich. Weby, které o VPN píší, jsou tam dokonce na černé listině. Dnes tu ale máme podobný příběh, tentokrát ovšem v EU. Rozdíl je v tom, že Evropská unie vše maskuje rouškou bezpečnosti, kdy chce ověřovat věk uživatelů a omezovat nezletilým přístup k určitému druhu obsahu. Problém je v tom, že pokud se přihlásíte přes VPN a vaše IP adresa se bude tvářit jako adresa ze země mimo EU, nemůže vás EU regulovat stejně jako občany členských států. Právě z tohoto důvodu začala Evropská parlamentní výzkumná služba (EPRS) zkoumat možnosti, jak VPN omezit. EPRS označila VPN za mezeru, kterou je potřeba uzavřít, jinak podle ní nebude možné efektivně vymáhat další pravidla.
VPN se v posledních letech začaly hojně používat nikoli kvůli soukromí, ale především kvůli přístupu k obsahu, který je regionálně omezený. Pokud například použijete VPN a připojíte se k Netflixu, uvidíte seriály a filmy, které nejsou v EU dostupné kvůli autorským právům a dalším omezením. Při použití amerického VPN serveru se vám však zobrazí. Zákony omezující přístup uživatelů určitého věku navíc znamenají, že zájem o VPN roste. Například ve chvíli, kdy ve Velké Británii přijali zákon Online Safety Act týkající se přístupu nezletilých k internetu, vzrostl počet stažení VPN o 1800 %.
EU nyní řeší, jak omezit používání VPN, což však není snadné. VPN lze totiž odhalit pouze pomocí metod hloubkové inspekce datových paketů. Tím by ale vlády nebo kontrolní úřady zároveň získaly mnohem podrobnější údaje o uživatelích, tedy obyvatelích dané země. Právě takové metody se používají například v Rusku, Severní Koreji a dalších podobných státech. To naštěstí EU zavádět nechce, aktivně však zkoumá, jak omezit přístup mladistvých k některým internetovým službám, s čímž jde ruku v ruce i snaha omezit možnosti obcházení systémů pro ověřování věku uživatelů.