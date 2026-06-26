iPhone Air možná čeká překvapivě krátký život. Apple nemá jasno o jeho budocunosti

Když Apple loni představil první iPhone Air, řada fanoušků jej brala jako začátek nové produktové řady, která postupně nahradí modely Plus. Nejnovější informace ze zákulisí ale naznačují, že budoucnost ultratenkého iPhonu nemusí být vůbec tak jistá, jak se dosud zdálo. Podle známého čínského leakera Digital Chat Station totiž Apple stále nerozhodl o tom, zda dá zelenou vývoji třetí generace iPhonu Air.
O osudu rozhodnou prodeje
Podle dostupných informací má Apple v příštím roce představit iPhone Air 2, který by měl oproti první generaci nabídnout mimo jiné druhý zadní fotoaparát v podobě ultraširokoúhlého objektivu. Co ale bude následovat poté, zatím není vůbec jisté.
Leaker tvrdí, že vedení Applu chce nejprve vyhodnotit prodejní výsledky druhé generace a teprve poté rozhodne, zda má smysl investovat do vývoje iPhonu Air 3. Jinými slovy, pokud se tenký iPhone zákazníkům neosvědčí, může jeho život skončit už po pouhých dvou generacích.
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Pro Apple by to nebylo nic neobvyklého
Ačkoliv může podobná zpráva působit překvapivě, Apple už v minulosti několikrát ukázal, že se nebojí ukončit ani poměrně mladé produktové řady, pokud nesplní očekávání. Stačí vzpomenout například na modely mini, které po dvou generacích zmizely z nabídky kvůli slabším prodejům.
Je proto dost dobře možné, že podobný osud potká i řadu Air. Pokud se ale ukáže, že zákazníci oceňují extrémně tenkou konstrukci a jsou ochotni akceptovat některé kompromisy, může Apple svůj postoj ještě přehodnotit. Zatím je ale podle dostupných informací budoucnost iPhonu Air 3 otevřená a definitivní rozhodnutí zatím nepadlo.