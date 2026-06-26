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Apple už myslí na budoucnost. Druhá generace skládacího iPhonu dostala zelenou ještě před premiérou té první

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Přestože první skládací iPhone ještě ani nedorazil na pulty obchodů, Apple už podle nejnovějších informací naplno pracuje na jeho nástupci. Podle zdrojů z dodavatelského řetězce totiž společnost interně schválila vývoj druhé generace svého skládacího telefonu. Je to poměrně překvapivý krok, který ale jasně ukazuje, že Apple nevnímá nový model jako jednorázový experiment, ale jako začátek zcela nové produktové řady.

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Velká důvěra v nový produkt

Apple tradičně postupuje u nových kategorií velmi opatrně a další generace obvykle definitivně potvrzuje až ve chvíli, kdy má jasno o přijetí první verze. Tentokrát je ale situace jiná. Schválení vývoje druhé generace ještě před uvedením té první naznačuje, že má firma ve skládací iPhone opravdu velkou důvěru a počítá s ním jako s pevnou součástí své budoucí nabídky.

První skládací iPhone, o kterém se stále častěji hovoří jako o iPhonu Ultra, by měl dorazit už letos v září po boku iPhonu 18 Pro a iPhonu 18 Pro Max. Nabídnout má přibližně 7,8palcový vnitřní displej, 5,5palcovou vnější obrazovku, nový pant s minimálně viditelným přehybem a cenovku pohybující se okolo 2 000 dolarů.

Takto mají vypadat kryty pro iPhone Ultra

iPhone Ultra display iPhone Ultra display
iPhone Ultra fold iPhone Ultra fold
iPhone Ultra fold phone iPhone Ultra fold phone
case iPhone Ultra case iPhone Ultra
magsafe case for iPhone Ultra magsafe case for iPhone Ultra
iPhone Ultra case magsafe iPhone Ultra case magsafe
magsafe iPhone Ultra magsafe iPhone Ultra
case for iphone ultra case for iphone ultra
iphone ultra fold orange case iphone ultra fold orange case
iphone ultra fold case punk iphone ultra fold case punk
blue case iphone ultra blue case iphone ultra
iphone ultra fold iphone ultra fold
iphone fold ultra iphone fold ultra
iPhone Ultra fold iPhone Ultra fold
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O druhé generaci zatím žádné konkrétní technické informace neunikly. Dá se ale očekávat, že Apple využije zkušenosti z prvního modelu a zaměří se na další ztenčení konstrukce, vyšší odolnost pantu, lepší výdrž baterie i další vylepšení displeje. Přesně tímto způsobem ostatně firma postupovala i u jiných nových produktových řad.

To, že Apple už nyní posouvá druhou generaci do aktivního vývoje, je každopádně velmi důležitý signál. Naznačuje totiž, že skládací iPhone nebude krátkodobou záležitostí, ale produktem, se kterým společnost počítá na dlouhé roky dopředu. A pokud první generace uspěje u zákazníků alespoň zčásti tak, jak Apple očekává, může se z ní stát jedna z nejdůležitějších nových produktových řad poslední dekády.

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