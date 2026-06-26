Apple chystá chytrý prsten! Měl by doplnit Apple Watch a nabídnout tyto funkce

Zdá se, že Apple stále neřekl poslední slovo v oblasti nositelné elektroniky a u Apple Watch končit ani zdaleka nechce. Přestože se ještě nedávno objevovaly zprávy o tom, že projekt chytrého prstenu skončil v šuplíku, nyní přichází další důvěryhodný únik, podle kterého na něm kalifornský gigant dál pracuje. Známý čínský leaker Instant Digital tvrdí, že Apple vyvíjí vlastní chytrý prsten s pracovním označením iRing, který by měl rozšířit nabídku nositelných zařízení a zaměřit se především na zdravotní funkce.
Ne konkurence pro Apple Watch, ale jejich parťák
Podle leakera nemá být iRing konkurencí pro Apple Watch. Apple jej naopak údajně vnímá jako doplněk k hodinkám, který nabídne pohodlnější nepřetržité sledování vybraných zdravotních údajů. Prsten by měl být výrazně lehčí, méně nápadný a pohodlnější například při spánku nebo sportech, při nichž hodinky na zápěstí překážejí. Díky tomu by mohl oslovit i uživatele, kteří klasické chytré hodinky nosit nechtějí.
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Zatím není jasné, jaké konkrétní senzory Apple do zařízení nasadí. Očekává se však měření srdečního tepu, sledování spánku, tělesné aktivity či dalších zdravotních metrik. Dřívější patenty navíc naznačují, že by prsten mohl umět rozpoznávat gesta a sloužit jako ovladač dalších Apple zařízení včetně budoucích chytrých brýlí nebo headsetů Vision.
Kdy dorazí?
Stejně jako u většiny podobných úniků je potřeba zachovat zdravou dávku opatrnosti. Apple existenci produktu oficiálně nepotvrdil a není vyloučeno, že se zařízení nakonec na trh vůbec nedostane. Faktem ale je, že o chytrém prstenu se v souvislosti s Applem hovoří už řadu let a firma si v této oblasti nechala zaregistrovat hned několik patentů. Nejnovější informace tak naznačují, že projekt minimálně stále žije a Apple zkoumá, zda pro něj najde místo ve své stále širší nabídce nositelné elektroniky. A pokud bychom se skutečně dočkali realizace, osobně by mě to opravdu potěšilo. Sám totiž poměrně dlouho používám kombinaci Apple Watch a chytrého prstenu Ultrahuman Ring Air, přičemž oba tyto produkty se z hlediska měření příjemně doplňují. Kdyby tedy Apple přišel se svým řešením, rozhodně bych jej vyzkoušel.