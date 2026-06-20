Jak nám trojice robotů usnadnila péči o dům, bazén a zahradu

Pro někoho je sekání zahrady, mopování nebo čištění bazénu dokonalý relax. My se však sanžíme co nejvíc cestovat a tím, že jsme víc v USA než v Evropě kde máme dům, tak potřebujeme aby některé věci fungovaly i v době, kdy nejsme doma. Navíc i když jedete jen někam na víkend nebo klidně na jediný den, je k nezaplacení vracet se do vysáteého, vytřeného a voňavého domu s dokonale posekanou zahradou a čistým bazénem. S tím nám pomáhá trojice robotů, kteří sekají, vysávají a mopují a starají se o čistotu bazénu. Pojďme se na ně podívat.
Spino E1 v kombinaci s AFM, voda čistější než ve vaně
Zatím co sekačku a vysavač mám už více než rok, Spino E1 je nejnovější přírustek v naší domácnosti a používám ho zhruba dva měsíce. Musím říct, že se díky němu z bazénu stalo místo, o které se starám jen tak, že zhruba jednou za týden změřím kvalitu vody a případně upravím nastavení solinátoru a vynáším košík z robotického vysavače. Tím veškerá péče o bazén končí a voda je křišťálově čistá. Osobně používám Spino E1 téměř každý den a to většinou v módu kdy vysává jen podlahu a zhruba dvakrát týdně jej používám v módu, kdy umyje i stěny a vodní linku bazénu. V kombinaci s filtračním médiem AFM, které používám od loňského roku, je voda až neuvěřitelně čistá a péče o ni je v podstatě opravdu minimální.
Robot je obrovský pomocník a jeho dinou nevýhodou po dvou měsících používání je fakt, že občas, zhruba jendou za 14 dní skončí po dokončení úklidu na jiném místě, než kde jsem jej položil do vody a vzhledem k tomu, že máme bazén zakrytý, je pak nutné jej odkrýt a robota vytáhnout. Jinak musím uznat, že jsem velmi mile překvapen co Spino E1 zvládá čistit. Je na něm hlavně vidět, jak extrémní pokrok robotické vysavače zaznamenaly za posledních pár let kdy ještě před dvěma lety vysavač s podobnými výsledky byl pouze kabelový a s cenou trojnásobně vyšší. Za cenu za kterou se prodává Spino E1 se v podstatě nevyplatí uvažovat o jakémkoli jiném řešení. K němu stačí použít filtrační médium AFM a ještě do skimmeru dávám dvě čistící houbičky AQUAKRYSTAL.
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Díky Roborock Qrevo Edge se vracíme vždy do čistého a voňavého domu
Zatím co jednou týdně se o důkladný úklid celého domu stará paní uklízečka, přes týden je vše na Roborock Qrevo Edge 5v1. Máme poměrně velkou podlahovou plochu, psa a dítě a pokud nechcete trávit hodinu denně vysáváním a mopováním, pak jiná možnost neexistuje. Vysavač je dostatečně tichý na to, aby mohl mopovat a vysávat i v noci nebo jej pouštíme jednoduše když jsme pryč. Samozřejmě na to, aby důkladně vyluxoval a vymopoval celý dům potřebuje zhruba 20 hodin, ale bavíme se o tom nejdůkladnějším úklidu, kdy jsou výsledky výrazně lepší, než jakých dosáhnete klasickým mopem a vysavačem. Během dne používáme funkce na rchlý úklid a když jde přes poledne syn spát, tak se mu zatím vyluxuje a vymopuje pokojíček nebo se rychle vysaje obývací pokoj a tak podobně.
Když pak jdeme pryč a vracíme se například po víkendu, tak přijdeme do perfektně vyluxovaného, vymopovaného a hlavně voňavého domu, což je vždy skvělý zážitek. Do nádržky s vodou přidáváme prostředky pro vytírání pomocí robotických vysavačů, které jednak zlepšují kvalitu mopování, ale také provoní celý dům. Musím upřímně říct, že jediné co mi na Roborocku vadí je aplikace, konkrétně pak mapa, která si sama od sebe začala z nějakého důvodu vytvářet vlastní místnosti, které nemají na mapě vizualizaci, ale jen označení a není možné je nijak odstranit. Podle diskusí nejsem jediný komu se to stává a jediné spolehlivé řešení je nechat celý dům přemapovat znovu. Kdyby Roborock neměl tneto problém, byl by s ním život ještě o něco snadnější, ale i tak je to pomocník, bez kterého si život v domě se psem a dítětem nedokážu představit.
Fotogalerie #2
Navimow i105e, dokonalá péče o váš trávník.
Zcela upřímně nepatřím mezi ty, kteří vstávají v 5:00 aby setřeli rosu z trávníku. Místo toho zhruba 2-3x za sezónu trávník pohnojím a podle potřeby dávám na některá místa travní náplasť. Trávník přesto vypadá celkem fajn a i když by po něm bosá královna Alžběta zřejmě nechodila, tak pro to, aby si na něm hrál syn nebo po něm běhal pes je naprosto perfektní. Nastavil jsem závlahu na 5:00 každý den na zhruba 30 minut a večer po setmění vyjíždí sekačka Navimow i105e. Ta díky přísvitu může sekat skutečně i v naprosté tmě a trávník je tak vychladnutý a má po sekání dostatek času na regeneraci až do ranního sluníčka. Sekačka je za mě naprosto spolehlivá a bezúdržbová. Za dva roky co ji máme s ní nebyl jediný ani ten sebemenší problém.
Díky detektorům deště, teploty, větru, vlhkého trávníku a všeho možného i nemožného se nestalo ani jednou, že by sekala v nevhodných podmínkách. Jednou za zhruba 3 měsíce vyměním sekací nože a dvakrát za sezónu ji očistím od prachu a zbytků trávy. Tím celá údržba sekačky končí. I když jsem na druhé straně planety, mohu se spolehnout, že můj trávník má přesně čtyři centimetry a je v super kondici. Jediné co sekačka nezvládá jsou naprosté okraje, kdy je nutné jendou za měsíc vzít klasickou sekačku a udělat okraje trávníků tam kde trávník osusedí s domem nebo plotem. Ovšem i kdybyste to celou sezónu neudělali, nic se nestane a zkrátka jen budete mít přerostlé okraje. Co mě baví, když jsme doma a pustím sekačku přes den, když je zataženo a nesvítí sluníčko jsou ptáci, kteří se s ní naučili spolupracovat a chodí přímo za sekačkou a vybírají hmyz, který po sekání vyskáče z trávníku.