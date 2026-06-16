Nostalgická pecka je zpět. Google na webu oživil geniální funkci, kvůli které jste dřív museli stahovat program

Pokud jste před lety používali desktopovou verzi Google Earth, možná si vzpomenete na jednu nenápadnou funkci, kterou mnozí objevili spíše náhodou než díky oficiální propagaci. Řeč je o Flight Simulatoru, tedy jednoduchém leteckém simulátoru, který umožňoval vzlétnout nad prakticky jakékoliv místo na planetě a prohlédnout si svět z kokpitu letadla. Právě tato funkce si během let získala poměrně početnou skupinu fanoušků. Přesto však zůstávala dostupná pouze v desktopové aplikaci Google Earth. To se nyní mění. Google oznámil, že Flight Simulator je nově dostupný globálně také ve webové verzi Google Earth, a to pro všechny uživatele bez výjimky.
Největší výhodou nové verze je jednoduchost. Zatímco dříve bylo potřeba stáhnout a nainstalovat desktopovou aplikaci, nyní stačí otevřít Google Earth ve webovém prohlížeči a simulátor spustit přímo odtud. Google zároveň připomněl, že během posledních měsíců přenesl do webové verze řadu pokročilých funkcí, které byly dříve vyhrazené pouze desktopové aplikaci. Přibyly například výškové profily, nové možnosti importu dat nebo další profesionální nástroje využívané urbanisty, geografy či výzkumníky. Flight Simulator však míří na úplně jinou skupinu uživatelů. Především na ty, kteří si chtějí Google Earth jednoduše užít.
Prepare for takeoff. ✈️ Flight simulator is now available globally on web to all users. https://t.co/jV5ZW7BZeW
We’ve recently added many our most powerful professional desktop features to web. Elevation profiles, new import types, but there’s always been one other feature… pic.twitter.com/s11NDaCx60
— Google Earth (@googleearth) June 12, 2026
Svět z úplně jiné perspektivy
Princip zůstává stejný jako v původní verzi. Vyberete si místo na mapě, nastoupíte do virtuálního letadla a můžete vyrazit prakticky kamkoliv na světě. Nad Alpami, přes Manhattan, kolem pyramid v Egyptě nebo třeba nad vlastní dům. Samozřejmě nejde o konkurenci pro Microsoft Flight Simulator nebo jiné realistické simulátory. Google Earth Flight Simulator je spíše odpočinková záležitost, která kombinuje jednoduché létání s unikátními satelitními a 3D daty, kterými Google disponuje. Právě díky tomu dokáže nabídnout pohledy na svět, které jsou i po letech působivé.
Google ve svém oznámení otevřeně přiznal, že právě Flight Simulator patřil mezi nejčastěji požadované funkce webové verze Earth. Mnoho uživatelů totiž postupně přešlo na webové rozhraní, ale tato možnost jim chyběla. Není proto překvapením, že její spuštění vyvolalo okamžitou vlnu nadšení na sociálních sítích. Řada uživatelů vzpomíná na dobu, kdy pomocí Flight Simulatoru prolétávala nad známými městy nebo se pokoušela přistát na těch nejsložitějších letištích světa.
Google Earth zažívá druhé mládí
Zajímavé je i samotné načasování. V době, kdy většina lidí používá Google Maps hlavně k navigaci, se Google snaží z Google Earth znovu udělat platformu, která nabízí něco navíc. Nejde už jen o mapy, ale také o objevování světa, práci s geografickými daty nebo právě podobné interaktivní zážitky.
Příchod Flight Simulatoru na web je tak dalším důkazem, že Google Earth rozhodně nepatří do starého železa. Naopak se zdá, že po letech dostává novou energii a funkce, které mohou oslovit jak profesionály, tak běžné uživatele. A pokud jste si někdy chtěli zalétat nad Grand Canyonem, Eiffelovou věží nebo vlastním městem bez instalace jakéhokoliv programu, teď máte ideální příležitost.