Neviditelný posun v iPhonu. Nová funkce tajně ždímá procesor, aby z fotek vymazala největší odpad

Apple informoval vývojáře o vylepšeném zpracování RAW snímků v systémech iOS 27, iPadOS 27 a macOS Golden Gate. Tuto novinku mohou tvůrci aplikací využít k dosažení lepší ostrosti a věrnějších barev ve svých vlastních fotografických a editačních nástrojích.
Zásadní vylepšení výhradně pro aplikace třetích stran
Ačkoliv jsou RAW fotografie v principu nezpracovaná data ze snímače, v praxi je Apple musí částečně upravit, aby byly vůbec viditelné. Během jedné z vývojářských sekcí na konferenci WWDC proto společnost odhalila zbrusu novou verzi softwaru Core Image RAW s označením 9. Ta napříč iPhony, iPady a počítači Mac citelně vylepšuje redukci šumu, korekci barev a další důležité parametry.
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Inženýr Applu David Hayward ve svém brífinku vysvětlil, že tuto změnu běžní uživatelé neuvidí v nativní aplikaci Fotky. Funkce je určena přímo pro vývojáře, kteří ji mohou implementovat do aplikací třetích stran, jako je fotoaparát Halide, nebo do editorů obrázků typu Pixelmator Pro. Tato aktualizace rovněž nijak nesouvisí s novými AI funkcemi Apple Intelligence, které umí například rozšiřovat nebo ořezávat snímky.
Strojové učení a obrovský posun v kvalitě obrazu
Přestože Apple zpracování formátu RAW vylepšuje pravidelně, Hayward označil verzi 9 za vůbec největší dosavadní aktualizaci, která podstatně zlepšuje výsledné vykreslování souborů. Nový systém využívá pro dosažení optimálního výkonu strojové učení, přičemž celý model běží přímo v samotném zařízení prostřednictvím jader Apple Neural Engine.
Ve videu inženýr demonstroval snímky s velmi vysokým i nízkým šumem, které byly pro předchozí verzi RAW 8 problematické. Nový software nově dokáže zobrazit mnohem více správných detailů a samotné barvy jsou přesnější a lépe definované.
Integrace systému RAW 9 do aplikací třetích stran sice vývojářům zabere nějaký čas, ale půjde o první opravdu velký krok od vydání verze RAW 8 v roce 2017. Celý proces by přitom podle Applu neměl být nijak zaměňován se samostatným formátem ProRAW, který společnost představila v roce 2020.