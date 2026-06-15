Lidské ucho to nepostřehlo. Apple na WWDC tajně manipuloval se zvukem, aby vám doma nezešílel iPhone

Apple letos během WWDC 2026 mluvil o Siri častěji než kdykoliv předtím. Není se čemu divit. Právě nová Siri AI se stala jednou z hlavních hvězd celé konference a firma jí věnovala značnou část prezentace. Jenže čím častěji na pódiu zaznívá slovo Siri, tím větší problém může nastat v obývácích a kancelářích diváků po celém světě. Ukazuje se totiž, že Apple během keynote použil poměrně zajímavý trik. U každého vyslovení slova Siri měl upr avit zvukovou stopu tak, aby co nejvíce zabránil nechtěnému aktivování iPhonů, iPadů, Maců nebo HomePodů sledujících prezentaci. Na zajímavost upozornili uživatelé sociálních sítí, kteří analyzovali zvuk keynote pomocí spektrogramů.
Apple vyřezal část frekvencí
Podle analýzy Apple při vyslovení slova Siri odstranil z audia několik konkrétních frekvenčních pásem, konkrétně kolem 3 kHz až 6 kHz. Právě v těchto frekvencích se nachází část informací, které hlasovým asistentům pomáhají rozpoznat aktivační frázi.
fun fact: tijdens de keynote hakt Apple een stukje 3k, 4k, 5k en 6kHz eruit wanneer ze „Siri“ zeggen, zodat niet iedereens HomePods terug beginnen te praten 🗣️🚫 pic.twitter.com/x13WbNPztr
— luuk de leest (@luuk58) June 8, 2026
Jinými slovy, lidské ucho si změny prakticky nevšimne, ale algoritmus naslouchající povelu „Siri“ může mít výrazně větší problém rozpoznat, že byl skutečně osloven. Apple tak zřejmě chtěl předejít situaci, kdy by během sledování keynote začaly po celém světě reagovat miliony zařízení najednou. Podobný přístup přitom není úplnou novinkou. V minulosti se k podobným úpravám uchýlil například Amazon u reklam na Alexu, aby televizní spoty nespouštěly chytré reproduktory zákazníků.
Ne vždy to fungovalo dokonale
Zajímavé ale je, že ani tato úprava nebyla stoprocentní. Řada uživatelů následně na fórech a sociálních sítích uvedla, že se jejich zařízení během keynote stejně aktivovala. Někteří zaznamenali několik spuštění Siri během živého přenosu, jiní naopak potvrzovali, že jejich HomePody zůstaly po celou dobu zcela v klidu. To ostatně není až tak překvapivé. Rozpoznávání hlasových povelů dnes nefunguje pouze na základě několika konkrétních frekvencí, ale využívá mnohem komplexnější modely strojového učení. Stačí tedy, aby se část hlasového vzoru zachovala, a některá zařízení mohou povel stále rozpoznat.
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Další důkaz, jak důležitá je pro Apple Siri AI
Celá situace je zajímavá hlavně z jednoho důvodu. Ukazuje totiž, jak moc Apple letos na Siri AI sází. Kdyby se o asistentce během keynote zmínil jednou nebo dvakrát, pravděpodobně by nic podobného řešit nemusel. Jenže Siri zaznívala během prezentace opakovaně a Apple si zřejmě uvědomoval, že bez určité úpravy zvuku by mohl způsobit malý chaos v domácnostech milionů diváků.
Ať už byl použitý trik jakkoliv sofistikovaný, je docela úsměvné, že firma investující miliardy dolarů do umělé inteligence nakonec musela řešit i takovou drobnost, jako je zabránění tomu, aby si během vlastní keynote omylem neaktivovala Siri na zařízeních svých zákazníků po celém světě.
To jsem právě čuměl, jestli se mi HomePod a další zařízení nesplaší, ale nic, mimo 2-3 případů, kde to něco zaznamenalo a 1 případ, kdy se Siri na HomePodu zeptala: Hmmm?