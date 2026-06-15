Apple letos odstřihne 16 zařízení. Je mezi nimi i váš Mac, iPad nebo Apple Watch?

Každoroční představení nových operačních systémů s sebou nepřináší jen nové funkce, ale také méně příjemnou tradici v podobě konce podpory starších zařízení. Letos je však situace o něco zajímavější než obvykle. Zatímco iPhony prošly bez ztráty kytičky a iOS 27 podporuje stejné modely jako předchozí verze systému, v případě Apple Watch, iPadů, Maců a Apple TV je situace výrazně odlišná. Apple totiž na podzim ukončí podporu hned 16 zařízení napříč čtyřmi produktovými kategoriemi. Největší zásah přitom tentokrát míří na Apple Watch, kde dochází k největšímu jednorázovému vyřazení podporovaných modelů v historii této produktové řady.
Apple Watch dostávají největší ránu
Právě majitelé hodinek budou letos zřejmě nejvíce překvapeni. watchOS 27 totiž nově vyžaduje čip S9 nebo novější, což znamená konec podpory pro pět modelů najednou. O nové funkce tak přijdou majitelé Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Apple Watch Ultra první generace a také Apple Watch SE druhé generace. Zvlášť u některých modelů může toto rozhodnutí vyvolat diskuze. Například první generace Apple Watch Ultra se začala prodávat teprve v roce 2022 a řada uživatelů ji stále považuje za prémiové hodinky bez jakýchkoliv výkonových omezení. Přesto se letos mezi podporovaná zařízení nevešla.
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Poměrně výrazné čistky proběhly také v iPadOS 27. Apple zvýšil minimální hardwarové požadavky a nově požaduje alespoň čip A14 Bionic nebo Apple Silicon. Výsledkem je konec podpory pro pět starších iPadů. Konkrétně jde o iPad Air 3. generace, iPad Pro 12,9″ 3. generace, iPad Pro 11″ 1. generace, iPad 8. generace a iPad mini 5. generace. Některé z těchto modelů přitom stále bez problémů zvládají běžnou práci a mezi uživateli jsou poměrně rozšířené.
Definitivní konec jedné éry pro Macy
Možná nejméně překvapivá je situace kolem Maců. Apple už loni oznámil, že macOS Tahoe bude posledním systémem podporujícím Intel Macy. macOS 27 Golden Gate tak tento krok pouze dokončuje. Podporu letos ztrácí čtveřice posledních Intel strojů, které ještě mohly nainstalovat současnou verzi systému. Konkrétně jde o MacBook Pro 16″ z roku 2019, MacBook Pro 13″ z roku 2020 se čtyřmi Thunderbolt porty, iMac z roku 2020 a Mac Pro z roku 2019. Tím se definitivně uzavírá jedna z největších kapitol historie Maců. Po téměř dvaceti letech od přechodu na procesory Intel bude celý ekosystém macOS oficiálně zaměřen pouze na Apple Silicon.
Menší čistka proběhla také v případě tvOS 27. Podporu ztrácí Apple TV HD z roku 2015 a první generace Apple TV 4K z roku 2017. Nový systém si tak budou moci nainstalovat už jen druhá a třetí generace Apple TV 4K.
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Zařízení nekončí, ale jejich budoucnost je jasná
Pokud mezi vyřazenými modely najdete i svůj produkt, neznamená to, že by přestal fungovat ze dne na den. Apple obvykle ještě minimálně rok vydává bezpečnostní aktualizace pro předchozí generaci operačního systému. Zařízení tedy bude možné nadále používat a v nejbližší době se není čeho obávat. Na druhou stranu je jasné, že cesta k novým funkcím letos vede už pouze přes novější hardware. A zatímco u některých produktů je takový krok očekávatelný, u několika letošních Apple Watch a iPadů bude řada uživatelů nejspíš namítat, že jejich zařízení měla před sebou ještě minimálně několik let života.