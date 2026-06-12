Zapomeňte na Bitcoin. Japonští bankovní giganti v tichosti spouští revoluci, která přepíše pravidla peněz

Zatímco většina světa spojuje kryptoměny hlavně s bitcoinem, ethereum nebo spekulacemi na cenové výkyvy, v Japonsku se schyluje k projektu, který může ukázat úplně jinou budoucnost digitálních peněz. Tři největší japonské bankovní skupiny totiž oznámily plán společně vydávat stablecoiny, tedy digitální měny navázané na hodnotu klasické měny. V tomto případě konkrétně na japonský jen.
Do projektu vstupují bankovní giganty Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Sumitomo Mitsui Financial Group (SMBC) a Mizuho Financial Group. Právě tyto instituce tvoří páteř japonského bankovního systému a jejich společný krok naznačuje, že stablecoiny už dávno nejsou jen záležitostí kryptoměnových startupů.
Co vlastně stablecoin je?
Na rozdíl od bitcoinu nebo dalších kryptoměn stablecoiny nepodléhají výrazným cenovým výkyvům. Jejich hodnota je totiž pevně navázána na konkrétní aktivum, nejčastěji státní měnu. Jeden digitální token tak odpovídá například jednomu japonskému jenu nebo jednomu americkému dolaru. Díky tomu mohou sloužit jako běžný platební prostředek bez obav z prudkých změn kurzu.
Právě v tom mnoho expertů vidí budoucnost digitálních plateb. Stablecoiny kombinují rychlost blockchainových transakcí s relativní stabilitou klasických měn. Umožňují okamžité převody peněz, jednodušší mezinárodní platby a nižší náklady na zpracování transakcí.
Japonsko chce být mezi prvními
Podle oznámení bank vznikne speciální rada, která připraví pravidla fungování, správu systému i technickou infrastrukturu. Cílem je zahájit reálné komerční transakce během fiskálního roku 2026, který v Japonsku končí v březnu 2027. Projekt navíc podporuje i japonský finanční regulátor, což je velmi důležitý signál pro celý trh.
Zajímavé je, že nejde o první krok Japonska směrem ke stablecoinům. Země už v posledních letech připravila legislativu, která jejich fungování upravuje, a proběhlo několik pilotních projektů zaměřených na využití blockchainu v platebním styku. Současná iniciativa je však zdaleka největší.
Pokud bude projekt úspěšný, mohl by výrazně zrychlit převody mezi firmami, obchodování s investičními produkty i přeshraniční platby. Právě zde totiž dnešní bankovní systém často naráží na pomalé vypořádání transakcí a vysoké náklady.
Pro celý finanční sektor jde o další důkaz toho, že tradiční banky už kryptoměny a blockchain nepovažují za konkurenci, ale stále častěji za technologii, kterou chtějí samy využívat. A pokud se do podobných projektů začnou pouštět i další velké ekonomiky, může se během několika let výrazně změnit způsob, jakým po světě posíláme a přijímáme peníze.