Google varuje: Bitcoin může být prolomen dřív, než kdokoliv čekal

Bitcoin byl dlouhé roky považovaný za nedobytný. Ne proto, že by ho nikdo nechtěl prolomit, ale protože to zkrátka nebylo reálně možné. Kryptografie, na které stojí, je pro klasické počítače prakticky nepřekonatelná. Jenže teď se do hry dostává technologie, která může všechno změnit, kvantové počítače. Google ve své nejnovější analýze přichází s nepříjemným zjištěním. Prolomení kryptografie, která chrání Bitcoin, může být výrazně snazší, než se dosud myslelo. To, co mělo být vzdálené desítky let, se najednou posouvá do horizontu jedné dekády.
Princip je přitom jednoduchý. Bitcoin využívá kryptografii založenou na tom, že z veřejného klíče není možné zpětně získat soukromý klíč. Právě ten přitom rozhoduje o tom, kdo může s prostředky nakládat. Klasické počítače na takový výpočet nestačí. Kvantové ale ano, protože dokážou paralelně řešit obrovské množství možností najednou. Nejde jen o teorii. Pokud by měl někdo k dispozici dostatečně výkonný kvantový počítač, mohl by zneužít slabiny, která se objevuje při každé transakci. Ve chvíli, kdy odesíláš Bitcoin, se na krátký okamžik zveřejní informace, ze které by šlo soukromý klíč dopočítat. A právě tento moment by mohl být zneužit.
Útok by tak mohl proběhnout prakticky okamžitě. Bez varování. Bez možnosti reakce. Velký problém představují i starší adresy, které už svůj veřejný klíč v minulosti odhalily. Ty jsou pro podobný typ útoku nejzranitelnější. A právě na nich leží obrovské množství bitcoinů, které by se v takovém scénáři mohly stát snadnou kořistí. Celý kryptosvět tak stojí před zásadní otázkou. Je možné se na takovou hrozbu připravit včas? Teoreticky ano. Existují návrhy takzvané post-kvantové kryptografie, která by měla být vůči podobným útokům odolná. Prakticky je to ale mnohem složitější. Bitcoin není firma ani produkt, který lze jednoduše aktualizovat. Je to decentralizovaný systém, kde každá zásadní změna vyžaduje širokou shodu komunity. A ta nepřichází ze dne na den.
Zatímco technologické firmy už začínají přechod na kvantově odolné zabezpečení plánovat, Bitcoin se musí spolehnout na pomalejší evoluci. To vytváří napětí mezi tempem technologického pokroku a schopností systému se přizpůsobit. Jestli něco tahle situace ukazuje, pak to, že největší hrozby pro Bitcoin nepřichází zvenčí, ale zevnitř samotné technologie. Kvantové počítače nejsou hypotéza. Jsou to reálné projekty, do kterých se investují miliardy. A jakmile dosáhnou určité úrovně, pravidla hry se změní.
Až na to že je to stejná šifra jako se používá prakticky úplně všude, včetně vašeho bankovnictví. A není pravda že by tyhle firmy byly v zavádění poskvantovych šifer nějak “rychlejší” než bitcoin.
Je to článek silně účelový proti Bitcoinu.
Přitom když by se tohle stalo tak bitcoin je ten poslední problém co budou lidé řešit!
Daleko větší problém je u všeho ostatního. Veškerý ipsec tunely, bankovnictví, šifrovaný stránky, klíče, tunely, VPN-ky, WhatsApp zlatavý, které by se daly okamžitě dešifrovat, prostě prakticky všechno by bylo najednou jako plain-text!
Bitcoin byt bylo to poslední co by lidi zajímalo.
Ach jo. Nechápu co proti bitcoin lidé mají nikdo jim ho nenutí ho k něčemu používat