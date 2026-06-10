Justin Bieber si stěžoval na iPhone. Apple ho v iOS 27 opravdu vyslyšel

Když Apple představuje nové verze iOS, většina pozornosti se tradičně soustředí na velké novinky. Letos jde především o novou Siri AI, funkce Apple Intelligence nebo další změny napříč systémem. Mezi desítkami menších vylepšení se však objevila i jedna nenápadná novinka, která má překvapivě zajímavý příběh. A hlavní roli v něm nehraje nikdo jiný než Justin Bieber.
Populární zpěvák totiž loni na sociálních sítích veřejně upozornil na věc, která ho při používání iPhonu dlouhodobě rozčilovala. Konkrétně mu vadilo umístění tlačítka pro diktování textu v aplikaci Zprávy. Podle něj se mu opakovaně stávalo, že po odeslání zprávy omylem klepnul právě na diktování místo jiné akce, protože se tlačítko nachází na velmi exponovaném místě. Na první pohled jde o naprostou drobnost. Jenže právě podobné maličkosti často rozhodují o tom, jak pohodlně se telefon používá každý den. A zdá se, že Apple si tuto kritiku vzal k srdci.
V iOS 27 totiž přibyla možnost tlačítko diktování v textovém poli úplně vypnout. Uživatelé, kteří hlasové zadávání zpráv nepoužívají, si tak mohou prostředí aplikace Zprávy přizpůsobit a zbavit se prvku, který jim překáží. Změna je sice malá, ale přesně odpovídá dlouhodobému trendu, kterým se Apple v posledních letech vydává – nabídnout uživatelům více možností přizpůsobení systému bez toho, aby utrpěla jeho jednoduchost.
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Zajímavé přitom je, že podobných úprav přibývá v iOS stále více. Ještě před několika lety Apple razil filozofii, že většina uživatelů nepotřebuje téměř žádné nastavení navíc. Dnes už je situace jiná. Uživatelé mohou měnit vzhled ikon, upravovat Ovládací centrum, přizpůsobovat zamykací obrazovku nebo skrývat různé systémové prvky. Nová možnost odstranit tlačítko diktování tak do této strategie dokonale zapadá.
Samotná funkce diktování přitom rozhodně nezmizí. Naopak. Apple ji v posledních letech výrazně vylepšuje a díky rozvoji umělé inteligence se hlasové ovládání stává stále přesnějším. Pro mnoho lidí jde o velmi užitečný nástroj, zejména při řízení auta nebo v situacích, kdy není pohodlné psát na klávesnici. Jiní jej ale nevyužívají prakticky vůbec a právě pro ně je nová možnost určena.
Možná je trochu úsměvné, že se jedna z novinek iOS 27 spojuje právě se stížností světově známého zpěváka. Ve skutečnosti však nejde o nic výjimečného. Apple dlouhodobě sbírá zpětnou vazbu od uživatelů a často reaguje i na zdánlivě malé problémy, pokud se opakují dostatečně často. A právě to je případ tlačítka diktování. Změna sice nebude dominovat reklamám na iOS 27 ani se kvůli ní nebudou stát fronty na nové iPhony. Pro mnoho uživatelů však může jít o jedno z těch vylepšení, která jim budou dělat radost pokaždé, když otevřou aplikaci Zprávy.