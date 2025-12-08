Justin Bieber se pustil do Applu. Stačilo k tomu jedno nešťastně umístěné tlačítko

Zatímco přední stránky technologických médií plní v posledních týdnech zejména to, že Apple opouští jeho manažerská esa ať už kvůli odchodu do důchodu, nebo přechodu do jiných společností, sociální sítě se začínají bavit další jablečnou „kauzičkou z trochu jiného soudku. Popová megastar Justin Bieber se totiž o víkendu do Applu obul na svém oficiálním X a to navíc dos nevybíravě. K rozdmýchání jeho hněvy přitom stačilo relativně málo – konkrétně dle něj nešťastně nasazená ikona v iMessage.
Konkrétně si Bieber postěžoval na diktovací tlačítko v textovém poli iMessage, které po odeslání zprávy opět vyskočí na svou původní pozici. A právě v tom je tak trochu problém, píšete-li větší množství zpráv po sobě. Minimálně Bieber nadává na to, že když se mu to stane během poslechu hudby, telefon se přepne do režimu záznamu a hudba se okamžitě vypne. A to je přesně ten moment, kdy podle vlastních slov „najde všechny v Applu a dá jim rear naked choke hold (tedy „kravatu“ zezadu“. Zdánlivě nevinné tlačítko tedy vzbuzuje v Bieberovi sklony k agresi.
If I hit this dictation button after sending a text and it beeps and stops my music one more time,
I’m gonna find everyone at apple and put them in a rear naked choke hold
Even if I turn off dictation I somehow hit the voice note thing
The send button should not have multiple… pic.twitter.com/9R0oKw239L
— Justin Bieber (@justinbieber) December 6, 2025
Abychom však Justinovi nekřivdili a nedělali si z jeho reakce jen legraci, faktem je, že se skutečně jedná o poměrně nešťastné řešení. Ikona mikrofonu v iMessage se totiž opravdu objevuje a zase mizí podle toho, jestli píšete text, nebo jste zprávu právě odeslali a protože je umístěná těsně nad návrhy slov a písmeny O a P na klávesnici, trefit ji omylem není nic neobvyklého. Zakázat funkci přes Nastavení sice jde, jenže diktování se pouze nahradí ikonou pro audio zprávu s tím, že výsledek je logicky stejný. Bieber si tedy nestěžuje na věc, kterou by šlo jednoduše vypnout. Problém spočívá v tom, že iPhone obě funkce považuje za záznam zvuku a tím pádem pauzuje přehrávání.
Jelikož má Bieber na X opravdu velké publikum (konkrétně v době psaní článku téměř 90 milionů sledujících), jeho výlev okamžitě začal sbírat reakce. Někdo ho pobídl, ať rovnou navrhne redesign, jiní si z něj dělají legraci. Do diskuze se nepřekvapivě přidali i velcí hráči, kdy například Elon Musk jeho příspěvek okomentoval dvěma ohni a šéf designu OpenAI Ian Silber ho rovnou pozval na jejich týdenní designové review.
Nechme se tedy překvapit, zda Biebrova výhrůžka (byť samozřejmě myšlena v nadsázce) donutí Apple k UI změně, či nikoliv. Minulost nicméně ukázala, že Apple na podobnou kritiku příliš často neslyší, takže v redakci očekáváme, že ani tentokrát nedopadne na úrodnou půdu.