Justin Bieber představil obal na smartphone s držákem na joint

Justin Bieber si řekl, že když se jeho manželce Hailey podařilo pobláznit svět obalem na smartphone s držákem na lesk na rty, on nebude pozadu. Společnost Rhode Hailey Bieber dosáhla během pouhého roku na hodnotu přes 2,5 miliardy dolarů a to i přes to, že 99% portfolia všech produktů které nabízí tvoří obal na smartphone s držákem na lesk na rty a samozřejmě také ony lesky. Musím říct, že Rhode miluje i moje žena a od té doby co jej má ho z telefonu nesundala a lesky od Rhode miluje stejně jako obal samotný. Justin na to jde trošku jinak a pochopil, že drtivá část mužského oszenstva nebude používat lesk na rty, másto toho vsází na to, že si jeho fanoušci rádi zapáli joint.

Justin se nijak netají tím, že se inspiroval u své manželky, naopak označil obaly Rhode za něco, co se neodmyslitelně zapsalo do kultury mladých lidí. Právě proto se obalem inspiroval a rozhodl se vyrvořit verzi, kterou by chtěl sám používat a nosit. Ten se stal součástí nové značky Justina Biebera Skylrk a jak již bylo řečeno, můžete v něm nosti Joint. Na to jak bude obal vypadat se můžete podívat na fotografiích níže, které Justin zveřejnil na svém Instagramu. Jedná se samozřejmě o prototypy, které však již brzy vstoupí do prodeje. Stránky Skylrk jsou již připravené a můžete se registrovat, abyste se dozvěděli o dropu novinek jako první.