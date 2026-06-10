Apple potichu vylepšil jednu z nejlepších funkcí Macu. iPhone na počítači bude konečně mnohem praktičtější

Na WWDC 2026 Apple představil macOS 27 Golden Gate, který přináší nový design systému, další rozšíření Apple Intelligence i vylepšenou Siri. Zatímco většina pozornosti směřovala na velké novinky, v systému se objevila i řada drobných změn, které během prezentace prakticky nezazněly. Jedna z nich však potěší miliony uživatelů Maců a iPhonů. Apple totiž výrazně vylepšil funkci iPhone Mirroring, díky které lze ovládat iPhone přímo z obrazovky Macu. Nově bude možné měnit nejen velikost okna zrcadleného iPhonu, ale také jeho poměr stran. Na první pohled jde o nenápadnou změnu, ve skutečnosti však může zásadně zlepšit každodenní práci.
iPhone na Macu už nebude „zamčený“ v jednom formátu
Když Apple loni představil funkci iPhone Mirroring, okamžitě si získala oblibu. Uživatelé mohli bez nutnosti sahat po telefonu otevřít aplikace, reagovat na zprávy, používat sociální sítě nebo pracovat s notifikacemi přímo na Macu. Funkce měla ale jedno omezení. Okno iPhonu bylo vždy uzamčeno do stejného poměru stran, jaký má fyzický telefon. Přestože bylo možné měnit jeho velikost, výsledný tvar zůstával stále stejný. V macOS 27 Golden Gate Apple toto omezení odstraňuje. Uživatelé budou moci vybírat z několika různých poměrů stran, díky čemuž si zobrazení lépe přizpůsobí konkrétní práci i velikosti monitoru. Právě tato změna může výrazně pomoci lidem, kteří používají iPhone Mirroring na velkých externích displejích nebo v rámci multitaskingu vedle několika dalších aplikací.
Některé aplikace se dokonce přepnou do iPad režimu
Ještě zajímavější je způsob, jakým Apple nové poměry stran řeší. Nejde totiž pouze o „natažení“ obrazu. Pokud aplikace podporuje více rozložení uživatelského rozhraní, systém dokáže podle zvoleného formátu přepnout mezi klasickým iPhone zobrazením a rozhraním známým z iPadu. Jinými slovy, některé aplikace mohou na Macu nabídnout výrazně více prostoru pro práci než doposud. Momentálně se tato novinka týká pouze aplikací připravených pro iOS 27. V současnosti jde především o nativní aplikace Applu, ale lze očekávat, že podporu postupně přidají i vývojáři třetích stran.
Fotogalerie
Další novinka: přístup do Ovládacího centra
Apple zároveň rozšiřuje možnosti samotného zrcadlení iPhonu. Dosud bylo možné z Macu přistupovat například na domovskou obrazovku, používat Spotlight nebo přepínat mezi spuštěnými aplikacemi. Nově se do seznamu podporovaných částí systému přidává také v Control Center. Uživatelé tak budou moci přímo z Macu měnit jas displeje, aktivovat režim Soustředění, ovládat bezdrátová připojení nebo spravovat další systémové funkce iPhonu. Jde o další krok směrem k tomu, aby hranice mezi Macem a iPhonem postupně mizela.
Apple pokračuje ve spojování svých zařízení
Právě iPhone Mirroring patří mezi nejzajímavější funkce, které Apple v posledních letech představil. Zatímco dříve bylo nutné neustále přecházet mezi telefonem a počítačem, dnes lze většinu činností vyřídit přímo z Macu. Nové možnosti změny poměru stran sice na první pohled nevypadají jako revoluční novinka, ale přesně jde o typ vylepšení, která mají největší dopad na každodenní používání. Pokud Apple v budoucnu umožní ještě větší flexibilitu a podpoří více aplikací s adaptivním rozhraním, může se z iPhone Mirroring stát jeden z hlavních důvodů, proč zůstávat v ekosystému Applu. macOS 27 Golden Gate je aktuálně dostupný vývojářům v první beta verzi. Veřejná beta dorazí během léta a finální verze systému bude uvolněna na podzim společně s iOS 27.