iOS 27 myslí na ženy v období perimenopauzy a menopauzy. Aplikace Zdraví dostává důležitou novinku

Apple na konferenci WWDC 2026 představil jednu z nejzajímavějších novinek v aplikaci Zdraví za poslední roky. iOS 27 totiž rozšiřuje funkci Sledování cyklu o specializovanou podporu pro perimenopauzu a menopauzu. Novinka má ženám pomoci lépe porozumět změnám, které se v tomto období odehrávají, a nabídnout jim nejen přehlednější sledování symptomů, ale také vzdělávací materiály a doporučení přímo v systému.
Perimenopauza je období, které může začít i deset let před samotnou menopauzou. Hormonální změny během této fáze často vedou k nepravidelnému cyklu, změnám nálad, návalům horka, problémům se spánkem nebo únavě. Právě na tyto projevy se Apple nově zaměřuje. Aplikace Zdraví bude analyzovat dlouhodobě zaznamenaná data o menstruačním cyklu a pokud rozpozná vzorce odpovídající perimenopauze, upozorní na to uživatelku prostřednictvím speciální notifikace.
Součástí novinky je také možnost zaznamenávat symptomy spojené s perimenopauzou a menopauzou přímo do aplikace Zdraví. Uživatelky tak získají ucelenější přehled o tom, jak se jejich zdravotní stav v průběhu času vyvíjí. Apple zároveň přidává vzdělávací obsah, který má pomoci lépe pochopit jednotlivé změny a nabídnout praktické rady pro každodenní život.
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Nové funkce se neomezují pouze na aplikaci Zdraví. Apple oznámil také rozšíření služby Fitness+ o speciální cvičební programy zaměřené na ženy v období perimenopauzy a menopauzy. Ty mají reflektovat specifické potřeby organismu během hormonálních změn a nabídnout vhodné tréninky podporující kondici, sílu i celkovou pohodu.
Apple se tématu ženského zdraví věnuje dlouhodobě. Funkce Sledování cyklu se objevila už v iOS 13 a watchOS 6. Významným krokem bylo také nasazení měření teploty zápěstí u hodinek Apple Watch Series 8, které umožnilo sledovat bazální tělesnou teplotu a zpětně odhadovat ovulaci. S iOS 27 se však podpora ženského zdraví posouvá opět o kus dál a zaměřuje se na životní období, které bývá v technologických produktech často přehlíženo.
Vedle podpory perimenopauzy a menopauzy Apple slibuje také přesnější sledování cyklu, rychlejší aktualizace zdravotních dat napříč aplikací Zdraví a několik úprav designu, které mají práci s informacemi zpřehlednit. Zdá se tak, že iOS 27 nebude jen o umělé inteligenci a novém vzhledu systému, ale také o funkcích, které mohou mít pro řadu uživatelek velmi praktický přínos.