Unikly dosud nejpřesnější makety ohebného iPhone Ultra!

O tom, že Apple letos představí svůj první skládací iPhone, se mluví už řadu měsíců. Zatímco dosud jsme si však museli vystačit hlavně s různými náčrtky a rendery vznikajícími na základě úniků z dodavatelského řetězce, nyní se na internet dostalo něco mnohem zajímavějšího. Známý leaker Sonny Dickson totiž zveřejnil fotografie maket připravovaného skládacího iPhonu, které mají být vůbec nejpřesnějším ztvárněním zařízení, jaké jsme dosud měli možnost vidět.
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Ačkoliv zatím není jasné, zda Apple novinku uvede jako iPhone Fold, iPhone Ultra nebo pod úplně jiným názvem, jedno je podle všeho jisté. Půjde o jeden z nejambicióznějších produktů, které firma za poslední roky představila. Makety naznačují konstrukci ve stylu „knihy“, tedy podobnou například řadě Galaxy Z Fold od Samsungu. Po otevření by měl telefon nabídnout vnitřní displej s úhlopříčkou zhruba 7,8“, čímž se velikostí přiblíží například iPadu mini. Vnější displej má pak mít přibližně 5,5“.
Zajímavostí je také rozmístění fotoaparátů. Na vnitřním displeji se podle maket nachází selfie kamera v levém horním rohu, zatímco na zadní straně mají být připraveny dva hlavní fotoaparáty. Překvapením pak může být absence Face ID. Podle dosavadních informací totiž Apple vsadí na Touch ID integrované do bočního tlačítka, které poslouží jak k odemykání telefonu, tak i k potvrzování plateb přes Apple Pay.
Poměrně překvapivě se začíná šuškat i o tom, že Apple nemusí při startu nabídnout více barevných variant. Zatímco některé zdroje dříve hovořily o černé a bílé verzi, Sonny Dickson tvrdí, že aktuálně vše nasvědčuje tomu, že by mohla být k dispozici pouze bílá varianta. Pokud by se tato informace potvrdila, nešlo by o nic bezprecedentního. Apple v minulosti u některých zásadních novinek rovněž začínal s velmi omezenou nabídkou barev a rozšiřoval ji až v dalších generacích.
To nejdůležitější se ale podle zákulisních informací skrývá jinde. Apple údajně věnuje obrovské úsilí vývoji pantu a konstrukce displeje. Právě kvalita skládání má být jedním z hlavních trumfů novinky. Řada zdrojů totiž tvrdí, že ohyb displeje bude ve srovnání s konkurencí téměř neviditelný, což je oblast, se kterou výrobci skládacích telefonů bojují už řadu let.
Pokud jsou zveřejněné makety skutečně přesné, začínáme si dělat poměrně jasnou představu o tom, jak bude první skládací iPhone vypadat. A vzhledem k tomu, že se jeho představení očekává už letos, je dost možné, že se v následujících týdnech dočkáme dalších úniků, které odhalí nejen finální design, ale i hardwarovou výbavu a softwarové funkce připravované novinky. Apple má každopádně našlápnuto k tomu, aby vstoupil do světa skládacích telefonů ve velkém stylu.
Taky se vám to vůbec nelíbí po designové stránce?