Skládací iPhone nabídne skvělou funkci z iPadu

O připravovaném skládacím iPhonu, který se v zákulisí často označuje jako iPhone Fold nebo iPhone Ultra, se v posledních měsících mluví stále častěji. Vedle konstrukce, velikosti displeje nebo ceny se ale začíná řešit i něco mnohem praktičtějšího – jak vlastně bude iOS fungovat na obrazovce, která se po rozevření velikostí blíží malému tabletu.
Podle nových informací z čínské sociální sítě Weibo Apple připravuje speciální režim, který má usnadnit používání klasických aplikací pro iPhone na širokém vnitřním displeji. Údajně by měl vycházet z řešení, které už dnes znají uživatelé iPadů. Právě poměr stran bude totiž jednou z největších změn. Současné iPhony jsou navržené především pro použití na výšku, zatímco skládací model má po otevření nabídnout téměř čtvercovou obrazovku s úhlopříčkou okolo 7,8 palce. Pokud by se běžná aplikace pouze roztáhla přes celou plochu, mohlo by docházet k nepřirozenému roztažení rozhraní nebo neefektivnímu využití prostoru.
Řešením má být takzvané „paralelní zobrazení“. Přestože překlad z čínštiny není úplně jednoznačný, vše nasvědčuje tomu, že jde o obdobu funkce Split View známé z iPadů. Ta umožňuje zobrazit vedle sebe dvě aplikace současně, přičemž každá z nich si zachová přirozenější rozložení podobné klasickému zobrazení na výšku. Pro uživatele by to znamenalo nejen lepší vzhled aplikací, ale i skutečný multitasking. Mohli by například vedle sebe otevřít prohlížeč a Poznámky, komunikovat přes Zprávy a zároveň procházet internet nebo pracovat s dokumentem a elektronickou poštou současně.
Takto má ohebný iPhone vypadat
Zajímavé je, že podobné informace zazněly už na jaře z jiného zdroje. Renomovaný analytik Mark Gurman tehdy uvedl, že Apple plánuje pro skládací iPhone přenést část funkcí z iPadOS do iOS. Nešlo by však o to, že by zařízení běželo na systému pro iPady. Stále by mělo používat klasický iOS, jen doplněný o vybrané prvky přizpůsobené velkému displeji. To ostatně dává smysl. Apple si dlouhodobě zakládá na tom, že hardware a software tvoří jeden celek. Pokud skutečně uvede skládací iPhone, bude muset iOS přizpůsobit úplně novému způsobu používání. Samotné zvětšení displeje by totiž nestačilo.
Zda se tyto informace potvrdí, zatím není jisté. Zdroj z Weiba nepatří mezi nejspolehlivější a často pouze přebírá dřívější spekulace. V tomto případě ale nejde o nijak odvážnou předpověď. Pokud má skládací iPhone nabídnout pohodlnou práci na velké obrazovce, nějaká forma rozděleného zobrazení aplikací je prakticky nezbytností.
A právě tady by Apple mohl využít zkušenosti, které za poslední roky nasbíral při vývoji iPadOS. Pokud se mu podaří přenést to nejlepší z tabletového prostředí do telefonu, mohl by skládací iPhone nabídnout úplně nový způsob práce, aniž by přestal působit jako skutečný iPhone.