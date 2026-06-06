iOS 27 má prodloužit výdrž iPhone!

Kolem iOS 27 se v posledních týdnech mluví hlavně v souvislosti s novou Siri a funkcemi Apple Intelligence. Zdá se však, že Apple letos nezapomíná ani na jednu oblast, kterou uživatelé řeší snad ještě častěji než umělou inteligenci – výdrž baterie.
Podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž Apple v rámci iOS 27 intenzivně pracuje na optimalizacích výkonu a efektivnějším hospodaření s energií. Výsledkem by měla být delší výdrž iPhonů na jedno nabití, a to bez nutnosti zvětšovat baterie nebo měnit hardware samotných telefonů.
Přesně o kolik by se měla výdrž prodloužit, zatím není jasné. Gurman upozorňuje, že ani Apple nemusí během pondělní keynote na WWDC 2026 konkrétní čísla uvést. Přesto jde o zprávu, která může řadu uživatelů potěšit více než některé AI novinky. Není totiž žádným tajemstvím, že právě výdrž baterie patří mezi nejčastěji řešená témata prakticky po každé větší aktualizaci iOS. Zatímco nové funkce bývají zajímavé hlavně první týdny po vydání, delší výdrž na jedno nabití ocení uživatelé každý den.
Návrat do minulosti?
Pokud se informace potvrdí, mohl by Apple jít podobnou cestou jako v minulosti například u iOS 12. Ten se tehdy nesoustředil na velké množství nových funkcí, ale primárně na rychlost, stabilitu a optimalizaci systému. A právě díky tomu si získal mezi uživateli velmi dobrou pověst. Ostatně i dosavadní úniky naznačují, že iOS 27 nebude jen o přidávání dalších a dalších funkcí. Vedle nové Siri se stále častěji objevují zprávy o tom, že Apple výraznou část vývoje věnoval právě ladění systému, opravám chyb a celkovému zlepšení uživatelského zážitku.
Osobně bych podobný směr jen uvítal. Umělá inteligence je sice aktuálně největším technologickým tématem, ale pokud mi nový systém přinese rychlejší reakce, méně chyb a o něco delší výdrž baterie, bude to pro každodenní používání iPhonu možná ještě důležitější než všechny AI funkce dohromady. A právě WWDC 2026 ukáže, zda se Apple skutečně vydal touto cestou.