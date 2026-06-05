LEGO odhalilo velkou F1 novinku. Norris a Piastri dostávají vlastní sběratelské helmy

Poté, co před několika týdny unikly první informace o chystaných LEGO helmách jezdců McLarenu, je nyní vše oficiální. LEGO představilo hned dva nové sběratelské modely z řady LEGO Editions, které potěší především fanoušky Formule 1 a stáje McLaren. Řeč je konkrétně o helmách jezdců Lando Norris a Oscar Piastri, které se dočkaly velmi povedeného zpracování plného osobních detailů.
Oba modely vznikaly ve spolupráci se samotnými jezdci a jejich týmem a na první pohled zaujmou netradičním barevným rozdělením. LEGO jimi totiž připomíná jubilejní 1000. Velkou cenu stáje McLaren Formula 1 Team. Jedna polovina každé helmy je proto vyvedena v ikonické papájové oranžové barvě McLarenu, zatímco druhá část nese osobní barevné prvky konkrétního jezdce. V případě Norrise jde o výraznou fluorescenční žlutou s černými detaily, zatímco Piastriho helma sází na charakteristickou modrou doplněnou o řadu osobitých motivů.
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Nechybí ani řada detailů, které dělají z těchto modelů více než jen obyčejnou stavebnici. Součástí balení je minifigurka daného jezdce, cedulka s jeho podpisem a startovním číslem či osobní logo umístěné na podstavci. U Norrise jde o logo LN, u Piastriho pak o označení OP. Právě podobné drobnosti dávají modelům sběratelský charakter a odlišují je od běžných LEGO setů.
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Obě helmy se skládají z 793 dílků a po dokončení měří přes 18 centimetrů na výšku. LEGO je doporučuje stavitelům od 14 let, nicméně je zřejmé, že hlavní cílovou skupinou budou především dospělí fanoušci Formule 1 a sběratelé. Pokud jste si tedy po předchozích únicích na helmy Landa Norrise a Oscara Piastriho brousili zuby, nyní už máte jistotu, že skutečně míří na trh. A vzhledem k rostoucí popularitě spojení LEGO a Formule 1 lze očekávat, že právě tyto kousky budou patřit mezi nejžádanější novinky letošního roku. Cena setu je nastavena na 2169 Kč s tím, že ke koupi je již nyní.