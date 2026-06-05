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LEGO odhalilo velkou F1 novinku. Norris a Piastri dostávají vlastní sběratelské helmy

Vše o Apple
J. Jiří Filip
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Poté, co před několika týdny unikly první informace o chystaných LEGO helmách jezdců McLarenu, je nyní vše oficiální. LEGO představilo hned dva nové sběratelské modely z řady LEGO Editions, které potěší především fanoušky Formule 1 a stáje McLaren. Řeč je konkrétně o helmách jezdců Lando Norris a Oscar Piastri, které se dočkaly velmi povedeného zpracování plného osobních detailů.

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Oba modely vznikaly ve spolupráci se samotnými jezdci a jejich týmem a na první pohled zaujmou netradičním barevným rozdělením. LEGO jimi totiž připomíná jubilejní 1000. Velkou cenu stáje McLaren Formula 1 Team. Jedna polovina každé helmy je proto vyvedena v ikonické papájové oranžové barvě McLarenu, zatímco druhá část nese osobní barevné prvky konkrétního jezdce. V případě Norrise jde o výraznou fluorescenční žlutou s černými detaily, zatímco Piastriho helma sází na charakteristickou modrou doplněnou o řadu osobitých motivů.

Lando Norris lego helm 1 Lando Norris lego helm 1
Lando Norris lego helm 2 Lando Norris lego helm 2
Lando Norris lego helm 3 Lando Norris lego helm 3
Lando Norris lego helm 4 Lando Norris lego helm 4
Lando Norris lego helm 5 Lando Norris lego helm 5
Lando Norris lego helm 6 Lando Norris lego helm 6
Lando Norris lego helm 7 Lando Norris lego helm 7
Lando Norris lego helm 8 Lando Norris lego helm 8
Lando Norris lego helm 9 Lando Norris lego helm 9
Lando Norris lego helm 10 Lando Norris lego helm 10
Lando Norris lego helm 11 Lando Norris lego helm 11
Lando Norris lego helm 12 Lando Norris lego helm 12
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Nechybí ani řada detailů, které dělají z těchto modelů více než jen obyčejnou stavebnici. Součástí balení je minifigurka daného jezdce, cedulka s jeho podpisem a startovním číslem či osobní logo umístěné na podstavci. U Norrise jde o logo LN, u Piastriho pak o označení OP. Právě podobné drobnosti dávají modelům sběratelský charakter a odlišují je od běžných LEGO setů.

Piastri LEGO helm 1 Piastri LEGO helm 1
Piastri LEGO helm 2 Piastri LEGO helm 2
Piastri LEGO helm 3 Piastri LEGO helm 3
Piastri LEGO helm 4 Piastri LEGO helm 4
Piastri LEGO helm 9 Piastri LEGO helm 9
Piastri LEGO helm 5 Piastri LEGO helm 5
Piastri LEGO helm 6 Piastri LEGO helm 6
Piastri LEGO helm 7 Piastri LEGO helm 7
Piastri LEGO helm 8 Piastri LEGO helm 8
Piastri LEGO helm 10 Piastri LEGO helm 10
Piastri LEGO helm 11 Piastri LEGO helm 11
Piastri LEGO helm 12 Piastri LEGO helm 12
Vstoupit do galerie

Obě helmy se skládají z 793 dílků a po dokončení měří přes 18 centimetrů na výšku. LEGO je doporučuje stavitelům od 14 let, nicméně je zřejmé, že hlavní cílovou skupinou budou především dospělí fanoušci Formule 1 a sběratelé. Pokud jste si tedy po předchozích únicích na helmy Landa Norrise a Oscara Piastriho brousili zuby, nyní už máte jistotu, že skutečně míří na trh. A vzhledem k rostoucí popularitě spojení LEGO a Formule 1 lze očekávat, že právě tyto kousky budou patřit mezi nejžádanější novinky letošního roku. Cena setu je nastavena na 2169 Kč s tím, že ke koupi je již nyní.

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