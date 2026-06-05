Apple slaví obří úspěch. App Store loni vydělal neuvěřitelných 1,4 bilionu dolarů

Společnost Apple těsně před blížící se vývojářskou konferencí WWDC zveřejnila novou rozsáhlou studii, kterou vypracovali experti z renomované společnosti Analysis Group. Výsledky ukazují, že App Store zažil v roce 2025 výborné období.
Celkové tržby a fakturace nezávislých vývojářů totiž celosvětově dosáhly astronomické částky 1,4 bilionu dolarů. Stále ještě nynější lodivod Applu Tim Cook při této příležitosti označil tvůrce aplikací za samotné tlukoucí srdce celého App Store a vyzdvihl jejich nekonečnou kreativitu.
Masivní růst a dominance umělé inteligence
Čerstvě publikovaná data odhalují několik zajímavých trendů, které v současnosti hýbou mobilním trhem. App Store zaznamenal od roku 2019 téměř trojnásobný nárůst, což jasně dokazuje neutichající zájem uživatelů o nový obsah a služby.
Naprostým technologickým skokanem loňského roku se staly programy integrované s prvky umělé inteligence zaměřené na koncové zákazníky. Tyto pokročilé AI aplikace totiž vykázaly čtyřikrát vyšší růst tržeb než jakýkoliv jiný běžný software v jablečné nabídce.
Fotogalerie
Většina finančních prostředků zůstává přímo vývojářům
Jedním z nejvýznamnějších zjištění celé dvacetistránkové zprávy je skutečnost, že Apple si z této obří sumy nenárokuje provizi u naprosté většiny transakcí. U více než 90 procent z celkových deklarovaných příjmů totiž vývojáři nemuseli jablečnému gigantovi zaplatit na poplatcích ani dolar.
Do celkového finančního objemu ekosystému se přitom započítávají nákupy v aplikacích stažených z App Store, ale zjednodušeně také stahování z alternativních tržišť či webů vývojářů v některých specifických jurisdikcích, kde tyto programy stále využívají zabezpečené služby a infrastrukturu Applu.
Z mého pohledu jsou tato čísla jasnou odpovědí pro všechny, kteří Apple dlouhodobě obviňují z monopolního chování. Ukazuje se, že Apple dokáže tvůrcům nabídnout neuvěřitelně lukrativní prostředí, kde drtivá většina zisku zůstává těm, kteří aplikace skutečně tvoří. O tom, jak se výše zmíněná zpráva čte zástupcům Epicu, prozatím nemáme informace.