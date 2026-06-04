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Google útočí na Macy. Přináší lokální AI modely a chytrou aplikaci pro diktování

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
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Většina z nás dnes používá cloudové modely umělé inteligence jako ChatGPT, Claude nebo Gemini. Google ale nyní mění pravidla hry a vydává Google AI Edge Gallery nově i pro macOS. Uživatelé tak mohou spouštět AI lokálně, bez nutnosti připojení k internetu a se stoprocentním důrazem na soukromí.

Výkonný model Gemma 4 12B

Společně s aplikací Edge Gallery, která na Macu zatím nabízí přístup k pětici modelů od Googlu, představila společnost také horkou novinku s názvem Gemma 4 12B. Tento model si hravě poradí s textem, obrazem, zvukem i pokročilým programováním.

Přestože disponuje úctyhodnými 12 miliardami parametrů a dodává špičkový výkon, je navržen tak, aby naprosto plynule běžel přímo na běžných noteboocích s pouhými 16 GB operační paměti. Vaše konverzační data tak už nikdy nemusí opustit samotné zařízení.

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Chytré diktování s aplikací Eloquent

Dalším přírůstkem do rodiny jablečných aplikací od Googlu je nástroj Google AI Edge Eloquent. Jde o bezplatnou aplikaci pro diktování, která nejen přesně přepisuje mluvené slovo, ale rovnou ho i stylisticky uhlazuje, pročišťuje a odstraňuje případná přeřeknutí či „výplňková slova“.

Veškeré zpracování textu probíhá opět jen a pouze na zařízení. Uživatelé si navíc mohou definovat vlastní slovník s firemním žargonem či specifickými jmény, čímž se efektivně eliminují časté chyby, kterými běžné diktovací appky trpí. Z mého pohledu je nástup lokální umělé inteligence přesně tím směrem, kterým by se měl technologický svět kvůli ochraně soukromí dál ubírat.

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