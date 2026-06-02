Únik odhalil kapacitu baterii iPhone 18 Pro. Na velký skok ve výdrži to nevypadá

Apple s iPhone 18 Pro zřejmě znovu nevsadí na revoluci v bateriích. Podle nového úniku z Číny totiž testované prototypy využívají akumulátory s kapacitou velmi podobnou těm, které letos dostaly iPhony 17 Pro. Pokud se informace potvrdí, znamenalo by to, že Apple ani v roce 2026 nepřejde na moderní křemíkovo-uhlíkové baterie, které už dnes ve velkém nasazují mnozí velcí výrobci androidových telefonů.
S informací přišel známý leaker Digital Chat Station na sociální síti Weibo. Podle něj má čínská verze iPhonu 18 Pro disponovat baterií s kapacitou 4056 mAh, zatímco americká varianta by měla nabídnout 4288 mAh. Rozdíl je způsoben především tím, že v USA Apple používá výhradně eSIM, díky čemuž získává uvnitř telefonu více prostoru pro větší baterii. Pro srovnání, letošní iPhone 17 Pro údajně využívá baterie s kapacitou 3988 mAh u modelů s fyzickou SIM kartou a 4252 mAh u eSIM verze.
Fotogalerie
Výdrž může přeci jen vyrůst
Na první pohled se tak může zdát, že Apple v oblasti výdrže opět přešlapuje na místě. Ve skutečnosti však nemusí být situace tak černobílá. Očekává se totiž, že řada iPhone 18 Pro dostane nový čip A20 vyráběný moderním 2nm procesem společnosti TSMC, který by měl nabídnout výrazně vyšší energetickou efektivitu než současné generace, což by mohlo znamenat delší výdrž na jedno nabití i bez navýšení kapacity baterie.
Přesto je zajímavé sledovat, jak dlouho Apple odolává přechodu na křemíkovo-uhlíkovou technologii. Ta umožňuje vměstnat do stejného prostoru výrazně větší kapacitu, aniž by bylo nutné zvětšovat rozměry zařízení. Právě díky ní dnes některé vlajkové androidy překonávají hranici 6000 mAh, přestože nejsou o nic větší než iPhony.
Únik zároveň přináší, respektive spíš potvrzuje i další zajímavou informaci. Hlavní fotoaparát iPhonu 18 Pro by měl podle stejného zdroje nabídnout 48Mpx snímač s variabilní clonou, což je technologie, která by mohla výrazně zlepšit fotografování za různých světelných podmínek. Spolu s rostoucími cenami komponentů se však začíná čím dál více spekulovat i o možné cenové úpravě směrem vzhůru.
Zda Apple skutečně sáhne po zdražení, je zatím ve hvězdách. Jisté ale je, že pokud se tento únik potvrdí, budou si fanoušci větší bateriové revoluce muset minimálně ještě rok počkat. Apple se totiž zdá být přesvědčený, že cestou k delší výdrži není jen větší baterie, ale především efektivnější hardware a software.