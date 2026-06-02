Nejlevnější MacBook v historii nutí konkurenci přehodnotit strategii

Společnost Apple uvedla v letošním roce na trh nový MacBook Neo, který se okamžitě zařadil mezi nejzajímavější novinky posledních let. Důvod je jednoduchý – jde o vůbec nejdostupnější MacBook v historii společnosti. Za cenu začínající na 599 dolarech (ve vzdělávání dokonce na 499 dolarech) se najednou otevřely dveře k macOS i lidem, kteří dříve o počítači od Applu vůbec neuvažovali.
A podle všeho nejde jen o úspěch na straně Applu. Reagovat začíná i celý svět výrobců počítačů s Windows.
MacBook Neo překvapil i konkurenci
Když Apple MacBook Neo představil, mnozí analytici očekávali, že půjde především o produkt pro studenty a méně náročné uživatele. Realita však byla podle slov šéfa Applu Tim Cook ještě výrazně lepší. Zájem zákazníků měl překonat interní očekávání firmy a nový model pomohl přivést rekordní počet lidí, kteří si pořídili svůj vůbec první Mac.
Právě nízká cena je přitom tím, co na trhu způsobilo největší rozruch. Zatímco ještě před několika lety byly počítače Applu vnímány jako prémiové a cenově vzdálené běžným notebookům s Windows, MacBook Neo tento rozdíl výrazně zmenšil. Není proto překvapivé, že představitelé konkurenčních výrobců otevřeně přiznávají, že uvedení tohoto modelu pro ně bylo nepříjemným překvapením.
Acer vytahuje novou zbraň
Jedním z prvních výrobců, kteří na situaci reagují, je Acer. Firma nyní představila nový notebook Swift Air 14, jehož cena v USA startuje na 699 dolarech. Novinka nabízí 14palcový displej s obnovovací frekvencí 120 Hz a rozlišením 1920 × 1200 pixelů, až 16 GB operační paměti, SSD s kapacitou až 512 GB a celokovové šasi. Nechybí ani dvojice portů Thunderbolt 4, klasický USB-A konektor či podpora Wi-Fi 6E.
Zajímavostí je, že Acer se snaží konkurovat i po designové stránce. Swift Air 14 bude dostupný v několika barevných variantách včetně světle modré, zelené, růžové nebo fialové, což je přístup, který si mnoho výrobců notebooků dlouhodobě netroufalo použít. Výdrž baterie má podle výrobce dosahovat až 19 hodin přehrávání videa nebo přibližně 16 hodin běžného surfování po internetu.
Qualcomm míří ještě níž
Zatímco Acer se snaží konkurovat ve stejné cenové kategorii, Qualcomm se rozhodl zaměřit na ještě levnější zařízení. Společnost nedávno představila procesor Snapdragon C, který je určen pro notebooky s cenou od 300 dolarů výše. Qualcomm slibuje nízkou spotřebu energie a dostatečný výkon pro každodenní práci. Podporu nové platformě už oznámili výrobci jako HP, Lenovo a opět také Acer.
Právě Acer už ukázal první notebook Aspire Go 15 vybavený tímto čipem. Přestože výrobce zatím neprozradil cenu ani termín uvedení na trh, je zřejmé, že cílem je nabídnout cenově dostupnou alternativu pro zákazníky, kteří hledají co nejlevnější notebook s dlouhou výdrží.
ASUS: Apple ukázal cestu
Pozoruhodná je také reakce společnosti ASUS. Její předseda představenstva Jonney Shih během výročního setkání akcionářů uvedl, že firma se může z přístupu Applu poučit. Podle něj MacBook Neo ukázal, že je možné nabídnout zajímavý produkt za výrazně nižší cenu, aniž by bylo nutné rezignovat na kvalitu zpracování nebo uživatelský zážitek.
Taková slova by ještě před několika lety zněla téměř nepředstavitelně. Apple byl dlouho firmou, která nastavovala trendy hlavně v prémiovém segmentu. Nyní ale evidentně začíná ovlivňovat i kategorii cenově dostupnějších počítačů.
Začíná nová cenová válka?
MacBook Neo ukázal, že Apple dokáže oslovit i zákazníky, kteří dříve automaticky sahali po levnějších noteboocích s Windows. A právě to je pro konkurenci největší problém.
Výrobci počítačů s Windows nyní stojí před složitým úkolem. Nestačí totiž nabídnout pouze nižší cenu. Musí zároveň přesvědčit zákazníky, že jejich zařízení přinášejí podobně kvalitní zpracování, dlouhou výdrž baterie a bezproblémový uživatelský zážitek.
První reakce v podobě nových modelů od Aceru či levnějších notebooků se Snapdragonem C naznačují, že celý segment čekají v příštích měsících výrazné změny. A pokud bude zájem o MacBook Neo pokračovat současným tempem, může se z něj stát jeden z produktů, který výrazně promění trh osobních počítačů.