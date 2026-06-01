Apple Music možná dostane verzi zdarma!

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
Apple Music si od svého založení zakládá na tom, že nenabízí žádnou bezplatnou verzi s reklamami, jako to dělá její největší konkurent Spotify. To se však možná brzy změní. Vývojář Aaron Perris totiž v beta verzi aplikace Apple Music pro systém Android objevil velmi zajímavé řetězce kódu, které naznačují, že Apple potají pracuje na různých úrovních předplatného.

Záhadné limity a prémiový přístup

Uniklé kódy z testovací verze aplikace odhalily dvě zásadní hlášky. První z nich uživatele výslovně informuje o tom, že konkrétní akce vyžaduje „prémiový přístup“. Druhá hláška představuje chybové hlášení, které se objeví ve chvíli, kdy uživatel dosáhne „limitu pro přeskakování skladeb“, a oznámí mu, že další písničky už zkrátka přeskočit nemůže.

Omezení funkcí, jako je právě limitovaný počet přeskočení skladeb, je přitom historicky zcela běžným znakem bezplatných tarifů u konkurence. Zatím sice není stoprocentně jasné, zda Apple skutečně plánuje spustit verzi zdarma, nebo půjde o levnější tarif s jinými ústupky. Sám Perris navíc zmiňuje, že by se tyto limity mohly teoreticky týkat pouze internetových rádio stanic.

Šéf platformy verzi zdarma odmítá

Nález těchto kódů je o to překvapivější, že přichází pouhý měsíc poté, co se šéf Apple Music Oliver Schusser v rozhovoru pro agenturu Bloomberg ostře opřel do současného hudebního průmyslu. Prohlásil, že bezplatný model považuje za příšerný nápad a Apple je hrdý na to, že jako jediná velká služba nic takového nenabízí.

Ať už má pravdu kód v aplikaci, nebo odmítavá slova Schussera, samotný fakt, že Apple tyto novinky do testovací verze pro Android již fyzicky přidal, naznačuje, že brzy budeme moudřejší. Z mého pohledu by byl příchod bezplatné verze Apple Music obrovským překvapením a popřením dlouhodobých zásad společnosti. Ovšem touha dohnat uživatelskou základnu je možná silnější.

