Získá Apple Music v iOS 27 funkce AI? Není na co čekat!

Umělá inteligence dnes proniká prakticky do každé aplikace, kterou v telefonu otevřu. Když jsme si ještě před pár lety vybírali hudbu k poslechu, řešili jsme maximálně to, který z playlistů – ať už vlastnoručně sestavených, nebo předpřipravebných v aplikaci – si pustíme. Dnes už nám některé hudební streamovací služby samy nabízejí, že nám playlist vytvoří na základě jediné věty. A upřímně? Je jen otázkou času, kdy se do toho naplno pustí i Apple.
Tento týden začal YouTube u své služby YouTube Music postupně zavádět novou funkci AI playlistů. Pokud máte předplatné Premium (klasické nebo Music Premium), můžete v sekci Knihovna vytvořit playlist pomocí textového zadání.
Princip je jednoduchý: napíšete náladu, žánr, konkrétního interpreta, nebo klidně větu typu „melancholické indie na deštivý večer“, a aplikace vám vygeneruje seznam skladeb na míru. Co mě na tom baví? Že to není jen výběr tří okoukaných hitů, ale často i méně známé věci, které bych si sama nevyhledala. Stále se pro mě nicméně jedná spíše o zajímavost, kterou mě baví pozorovat, než o něco, na co bych plně spoléhala.
Spotify o dva kroky napřed
Spotify šel při generování AI playlistů ještě dál. V lednu rozšířil testování funkce „Prompted Playlists“, která umožňuje vytvářet playlisty na základě detailního textového zadání, přičemž můžete klidně zadat nejen účel, ke kterému playlist potřebujete (běh, práce, cestování, relax…), ale i podněty na základě vašeho vkusu a obsahu knihovny (oblíbení interpreti za poslední tři měsíce nebo naopak dosud neposlouchané skladby), a dokonce zadat strukturu playlistu (zpočátku rychlé tempo, klidnější skladby v závěru).
Spotify přitom pracuje s vaší historií poslechu, aktuálními trendy i žebříčky. Playlist se dá upravovat dalším promptem a nastavit na denní nebo týdenní obnovování. Tohle je podle mě přesně ten typ funkce, který lidi přiměje objevovat hudbu bez toho, aby trávili půl hodiny ručním skládáním seznamu.
Amazon: Maestro a emoji
Služba Amazon Music nabízí už od roku 2024 funkci Maestro. Ta funguje podobně – playlist vytvoříte pomocí textového zadání, ale klidně i pomocí emoji. Napíšete kombinaci 🎧🌧️📚 a aplikace pochopí, že chcete něco klidného na čtení během deště. Zní to možná úsměvně, ale ve skutečnosti je to velmi rychlé. Nemusíte formulovat složitý text, stačí pár symbolů.
A co Apple Music?
Apple Music už roky využívá algoritmy pro personalizaci – sekce „Pro vás“ funguje velmi dobře a často mi nabídne přesně to, co si chci pustit. Jenže chybí jedna věc: možnost napsat vlastní zadání a dostat playlist na míru podle konkrétního přání.Podle informací, které loni zveřejnil Mark Gurman z Bloomberg, pracuje Apple na větším „rebootu“ Apple Music zaměřeném na AI. Zatím jsme se dočkali funkce AutoMix (plynulejší přechody mezi skladbami) nebo lepších překladů textů, ale žádné prompt-based playlisty zatím nepřišly. A to je upřímně trochu překvapivé. Apple je dnes jednou z mála velkých streamovacích služeb, která tuto možnost nenabízí.
Dočasné řešení? ChatGPT
Teoreticky lze playlist pro Apple Music vytvořit i přes ChatGPT. Ten dokáže prohledávat katalog Apple Music a doporučit konkrétní skladby podle zadání. Zkoušela jsem to a funguje to, ale je to spíš experiment než pohodlná každodenní funkce. Nativní řešení přímo v aplikaci by bylo nesrovnatelně praktičtější.
Co čekat dál?
Apple postupně rozšiřuje funkce Apple Intelligence napříč systémem a s příchodem iOS 27 by se mohly dostat i do dalších aplikací. Dává smysl, že hudba bude jednou z nich. Pokud se Apple rozhodne AI playlisty zavést, očekávám, že je silně propojí s historií poslechu, náladou během dne (klidně i na základě režimů Soustředění) a třeba i s aktivitami v Apple Fitness. A pokud to udělá dobře, může to být jedna z těch funkcí, které začneme používat denně, aniž bychom si to uvědomili.