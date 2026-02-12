Zavřít reklamu

Získá Apple Music v iOS 27 funkce AI? Není na co čekat!

Vše o Apple
Amaya Tomanová
Umělá inteligence dnes proniká prakticky do každé aplikace, kterou v telefonu otevřu. Když jsme si ještě před pár lety vybírali hudbu k poslechu, řešili jsme maximálně to, který z playlistů – ať už vlastnoručně sestavených, nebo předpřipravebných v aplikaci – si pustíme. Dnes už nám některé hudební streamovací služby samy nabízejí, že nám playlist vytvoří na základě jediné věty. A upřímně? Je jen otázkou času, kdy se do toho naplno pustí i Apple.

Tento týden začal YouTube u své služby YouTube Music postupně zavádět novou funkci AI playlistů. Pokud máte předplatné Premium (klasické nebo Music Premium), můžete v sekci Knihovna vytvořit playlist pomocí textového zadání.

Princip je jednoduchý: napíšete náladu, žánr, konkrétního interpreta, nebo klidně větu typu „melancholické indie na deštivý večer“, a aplikace vám vygeneruje seznam skladeb na míru. Co mě na tom baví? Že to není jen výběr tří okoukaných hitů, ale často i méně známé věci, které bych si sama nevyhledala. Stále se pro mě nicméně jedná spíše o zajímavost, kterou mě baví pozorovat, než o něco, na co bych plně spoléhala.

Spotify o dva kroky napřed

Spotify šel při generování AI playlistů ještě dál. V lednu rozšířil testování funkce „Prompted Playlists“, která umožňuje vytvářet playlisty na základě detailního textového zadání, přičemž můžete klidně zadat nejen účel, ke kterému playlist potřebujete (běh, práce, cestování, relax…), ale i podněty na základě vašeho vkusu a obsahu knihovny (oblíbení interpreti za poslední tři měsíce nebo naopak dosud neposlouchané skladby), a dokonce zadat strukturu playlistu (zpočátku rychlé tempo, klidnější skladby v závěru).

Spotify přitom pracuje s vaší historií poslechu, aktuálními trendy i žebříčky. Playlist se dá upravovat dalším promptem a nastavit na denní nebo týdenní obnovování. Tohle je podle mě přesně ten typ funkce, který lidi přiměje objevovat hudbu bez toho, aby trávili půl hodiny ručním skládáním seznamu.

Spotify AI Playlist

Amazon: Maestro a emoji

Služba Amazon Music nabízí už od roku 2024 funkci Maestro. Ta funguje podobně – playlist vytvoříte pomocí textového zadání, ale klidně i pomocí emoji. Napíšete kombinaci 🎧🌧️📚 a aplikace pochopí, že chcete něco klidného na čtení během deště. Zní to možná úsměvně, ale ve skutečnosti je to velmi rychlé. Nemusíte formulovat složitý text, stačí pár symbolů.

A co Apple Music?

Apple Music už roky využívá algoritmy pro personalizaci – sekce „Pro vás“ funguje velmi dobře a často mi nabídne přesně to, co si chci pustit. Jenže chybí jedna věc: možnost napsat vlastní zadání a dostat playlist na míru podle konkrétního přání.Podle informací, které loni zveřejnil Mark Gurman z Bloomberg, pracuje Apple na větším „rebootu“ Apple Music zaměřeném na AI. Zatím jsme se dočkali funkce AutoMix (plynulejší přechody mezi skladbami) nebo lepších překladů textů, ale žádné prompt-based playlisty zatím nepřišly. A to je upřímně trochu překvapivé. Apple je dnes jednou z mála velkých streamovacích služeb, která tuto možnost nenabízí.

Dočasné řešení? ChatGPT

Teoreticky lze playlist pro Apple Music vytvořit i přes ChatGPT. Ten dokáže prohledávat katalog Apple Music a doporučit konkrétní skladby podle zadání. Zkoušela jsem to a funguje to, ale je to spíš experiment než pohodlná každodenní funkce. Nativní řešení přímo v aplikaci by bylo nesrovnatelně praktičtější.

Co čekat dál?

Apple postupně rozšiřuje funkce Apple Intelligence napříč systémem a s příchodem iOS 27 by se mohly dostat i do dalších aplikací. Dává smysl, že hudba bude jednou z nich. Pokud se Apple rozhodne AI playlisty zavést, očekávám, že je silně propojí s historií poslechu, náladou během dne (klidně i na základě režimů Soustředění) a třeba i s aktivitami v Apple Fitness. A pokud to udělá dobře, může to být jedna z těch funkcí, které začneme používat denně, aniž bychom si to uvědomili.

