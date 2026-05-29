Zavřít reklamu

Jak přesněji měřit tepovou frekvenci přes Apple Watch? Vyzkoušejte tento trik, o kterém ví málokdo!

Vše o Apple
J. Jiří Filip
0

Apple Watch jsou v mnoha směrech naprosto skvělým zdravotním pomocníkem, který má člověk na ruce prakticky celý den. Měří aktivitu, spánek, upozorňují na vysoký či nízký tep a samozřejmě umí tepovou frekvenci zobrazit i ručně po otevření aplikace Tep. Jenže pokud jste ji někdy používali trochu pozorněji, možná jste si všimli jedné věci. Hodnota tepu se zde neobnovuje úplně plynule, ale spíš v několikavteřinových intervalech. A právě tady přichází na řadu malý trik, o kterém spousta uživatelů vůbec neví.

Mohlo by vás zajímat

Když totiž otevřete na Apple Watch aplikaci Tep a necháte hodinky klasicky měřit, naměřené hodnoty se aktualizují po pár vteřinách. Pro běžnou kontrolu to samozřejmě bohatě stačí, ale pokud chcete sledovat tep o něco přesněji a hlavně rychleji v reálném čase, můžete si pomoci digitální korunkou. Stačí na ni položit prst úplně stejně, jako když si měříte EKG. Nemusíte ji mačkat, stačí se jí jen dotýkat.

Jakmile to uděláte, Apple Watch začnou využívat nejen optický snímač na spodní straně hodinek, ale také elektrický snímač srdeční aktivity zabudovaný právě v korunce. Výsledek je pak to, že hodnota tepové frekvence se začne obnovovat výrazně rychleji, klidně přibližně po vteřině či ještě svižněji, takže máte mnohem lepší přehled o tom, jak se váš tep v daný moment mění. Hodí se to třeba po doběhu, během uklidňování po tréninku, při dechovém cvičení nebo prostě jen ve chvíli, kdy chcete mít přesnější představu o aktuální tepovce.

Apple Watch Series 11 LsA21 Apple-Watch-Series-11-LsA21
Apple Watch Series 11 LsA22 Apple-Watch-Series-11-LsA22
Apple Watch Series 11 LsA23 Apple-Watch-Series-11-LsA23
Apple Watch Series 11 LsA24 Apple-Watch-Series-11-LsA24
Apple Watch Series 11 LsA25 Apple-Watch-Series-11-LsA25
Apple Watch Series 11 LsA26 Apple-Watch-Series-11-LsA26
Apple Watch Series 11 LsA27 Apple-Watch-Series-11-LsA27
Apple Watch Series 11 LsA28 Apple-Watch-Series-11-LsA28
Apple Watch Series 11 LsA29 Apple-Watch-Series-11-LsA29
Apple Watch Series 11 LsA30 Apple-Watch-Series-11-LsA30
Apple Watch Series 11 LsA31 Apple-Watch-Series-11-LsA31
Apple Watch Series 11 LsA32 Apple-Watch-Series-11-LsA32
Apple Watch Series 11 LsA33 Apple-Watch-Series-11-LsA33
Vstoupit do galerie

Má to ale jeden háček. Tento trik funguje jen na Apple Watch, které mají elektrický snímač srdeční aktivity a podporují EKG. Jde tedy o Apple Watch Series 4 a novější a všechny modely Apple Watch Ultra, zatímco Apple Watch SE EKG nepodporují. Pokud tedy máte SE, digitální korunka vám v tomto směru bohužel nepomůže. U podporovaných modelů je ale trik velmi jednoduchý a osobně mi přijde až překvapivé, jak málo se o něm mluví.

Samozřejmě je dobré dodat, že Apple Watch nejsou zdravotnický přístroj v tom smyslu, že by měly nahrazovat lékaře. Pokud řešíte jakékoliv potíže se srdcem, divné bušení, tlak na hrudi nebo dlouhodobě podezřelé hodnoty, je vždy lepší obrátit se na odborníka. Pro běžné sledování tepové frekvence je ale tenhle drobný trik velmi šikovný a pokud máte kompatibilní model Apple Watch, rozhodně stojí za vyzkoušení.

Mohlo by vás zajímat

Až si tedy příště otevřete aplikaci Tep a budete mít pocit, že se čísla mění až zbytečně pomalu, zkuste jen položit prst na digitální korunku. Je to maličkost, ale přesně ten typ skryté vychytávky, kvůli kterému Apple Watch člověka baví i po letech používání.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.