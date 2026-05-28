Apple se soudí s kiny kvůli názvu. Apple Cinemas mu leží v žaludku

Apple a síť kin Apple Cinemas pravděpodobně směřují k mimosoudnímu narovnání svého sporu o ochrannou známku. Očekávané soudní jednání, které mělo proběhnout 26. května 2026, bylo totiž na formální žádost obou zúčastněných stran na poslední chvíli odročeno. Tento nečekaný krok silně naznačuje, že technologický gigant i provozovatel kin aktuálně hledají oboustranně přijatelný kompromis.
Rychlá expanze a hrozba záměny
Jádro celého problému spočívá v nečekaně rychlé expanzi americké sítě Apple Cinemas. Společnost byla založena v roce 2010 a své první kino otevřela o tři roky později v Massachusetts.
Její název podle dřívějšího vyjádření zástupců firmy odkazuje čistě na geografické kořeny v Nové Anglii. Zásadní zlom ovšem nastal v roce 2025, kdy řetězec otevřel novou pobočku v San Franciscu a sebevědomě oznámil plány na vybudování dalších stovky kin napříč Spojenými státy.
Apple na nic nečekal a podal žalobu. Právníci společnosti argumentovali tím, že kina záměrně vznikají v těsné blízkosti obchodů Apple Store a samotného Apple Parku. To může u běžných zákazníků snadno vyvolat klamný dojem, že obě společnosti spolu úzce souvisí.
Americký patentový úřad mimochodem už v roce 2024 zamítl žádost Apple Cinemas o registraci ochranné známky právě kvůli vysokému riziku značové záměny a zneužití zavedeného jména.
Historický precedent s legendární kapelou
Pro Apple nejde zdaleka o první ostře sledovaný spor tohoto typu. Známá je především právní bitva s hudebním vydavatelstvím Apple Corps, za kterým stála kapela The Beatles. Apple v minulosti slíbil, že nevstoupí do hudebního byznysu. S příchodem iTunes ale padla nová žaloba, kterou nakonec drtivě Apple vyhrál a celou ochrannou známku od britských hudebníků kompletně převzal.
Zda aktuální jednání s řetězcem kin dospějí k povinnému přejmenování, nebo jen k tučnému finančnímu vyrovnání, zůstává zatím nejasné. Dle mého jde o poměrně zajímavý spor, o jehož výsledku vás rozhodně budeme informovat.