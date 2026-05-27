Apple chystá novou ochranu iPhonu. Pozná, když vám ho někdo vytrhne z ruky!

Apple v posledních letech výrazně zapracoval na tom, aby byl ukradený iPhone pro zloděje co nejméně použitelný. Máme tu Najít, Zámek aktivace, ochranu odcizeného zařízení a celou řadu dalších bezpečnostních vrstev, které dokážou majiteli výrazně pomoci. Jenže pořád tu zůstává jeden poměrně zásadní problém. Pokud vám někdo iPhone vytrhne z ruky ve chvíli, kdy je odemčený, může během několika vteřin napáchat docela velké škody. A právě na tento scénář se má Apple nově zaměřit.
Podle informací serveru 9to5Mac pracuje na funkci, která by dokázala automaticky uzamknout iPhone ve chvíli, kdy systém rozpozná, že byl uživateli násilně vytržen z ruky. Jinými slovy, telefon by se pokusil sám pochopit, že nejde o běžný pohyb, ale o krádež.
Funkce má využívat hned několik signálů najednou. Důležitou roli by měl hrát akcelerometr, který dokáže rozpoznat prudký pohyb typický právě pro vytržení telefonu z ruky. Apple má ale pracovat i s dalšími údaji, například se vzdáleností od spárovaných Apple Watch. Pokud tedy máte hodinky na ruce a iPhone se od nich najednou rychle vzdálí podezřelým způsobem, systém by mohl vyhodnotit, že se děje něco špatného.
Zajímavé je i napojení na pravidla známá z ochrany odcizeného zařízení. iPhone by měl brát v úvahu, zda se nachází na známém místě, například doma nebo v práci, případně zda je připojený ke známé Wi-Fi síti. Pokud by k podezřelé situaci došlo na neznámém místě, telefon by se nejen automaticky zamkl, ale zároveň by měl omezit přístup k citlivým částem systému podobně jako u Stolen Device Protection.
Pokud se tedy podobná ochrana podaří vytvořit, půjde za mě o extrémně zajímavou věc a dost možná i další argument pro uživatele, proč sáhnout právě po iPhone, který se díky novince stane de facto neukradnutelným vzhledem k tomu, že jeho odcizení bude rázem dávat ještě menší smysl. V ideálním světě sice tuto funkci nikdy nebudete potřebovat, ale pokud by na podobnou situaci došlo, může rozhodovat doslova každá vteřina. Odemčený telefon je dnes vstupenkou k e-mailům, fotkám, zprávám, sociálním sítím i celé digitální identitě. Automatické uzamčení po vytržení z ruky tak může být mnohem důležitější, než se na první pohled zdá.
Zatím bohužel není jasné, kdy Apple tuto novinku představí. Kód nalezený v systému ale naznačuje, že je funkce aktivně ve vývoji. Pokud se ji podaří dotáhnout do spolehlivé podoby, mohlo by jít o jednu z nejpraktičtějších bezpečnostních novinek pro iPhone za poslední roky. A upřímně, čím dřív dorazí, tím lépe.