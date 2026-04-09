iOS 26.4.1 v tichosti zvyšuje zabezpečení! Ochrana odcizeného iPhonu se nově zapíná automaticky i ve firmách

Apple sice u iOS 26.4.1 oficiálně mluví jen o „opravených chybách“, ale jak už to tak bývá, realita je o něco zajímavější. Kromě opravy problémů s iCloudem totiž tahle nenápadná aktualizace přináší i jednu důležitou změnu v oblasti zabezpečení, která stojí za pozornost.
Konkrétně jde o funkci Stolen Device Protection, tedy ochranu odcizeného zařízení. Ta se nově automaticky zapíná i na firemních (enterprise) iPhonech a iPadech při přechodu z iOS 26.4 na 26.4.1. Jinými slovy, pokud máte zařízení spravované firmou, systém vám tuhle ochranu aktivuje sám, bez nutnosti cokoliv řešit.
Je přitom zajímavé, že u běžných, „nefiremních“ zařízení Apple tenhle krok udělal už v iOS 26.4. Teď tedy jen dorovnává stav i v podnikové sféře, kde se na podobné věci často kouká o něco konzervativněji. Stolen Device Protection patří mezi ty funkce, které sice na první pohled nemusíte řešit, ale ve chvíli, kdy dojde na lámání chleba, mohou hrát zásadní roli. Ve zkratce totiž přidává další bezpečnostní vrstvu ve chvíli, kdy se iPhone nachází mimo „známá místa“ jako je domov nebo práce.
V takové situaci pak systém zpřísní pravidla. Přístup k citlivým věcem, jako jsou uložená hesla nebo platební údaje, vyžaduje výhradně biometrické ověření přes Face ID nebo Touch ID, bez možnosti použít jen kód. A u některých kritických změn, typicky třeba při změně hesla k Apple účtu, přidává i bezpečnostní prodlevu. Ta vás donutí počkat určitou dobu a následně akci znovu potvrdit biometrií, což výrazně komplikuje život případnému zloději.
Celý krok přichází v době, kdy Apple bezpečnost tlačí dopředu víc než kdy dřív. Nedávno jsme tu měli záplaty na zranitelnosti jako Coruna nebo DarkSword a zároveň se čím dál víc mluví o tom, jak pokročilé AI nástroje dokážou odhalovat bezpečnostní díry v systémech. Ostatně i Anthropic nedávno přišel s modelem, který se právě na hledání slabin zaměřuje, a velkým technologickým firmám – včetně Applu – nabídl pomocnou ruku.
Že by právě tohle stálo za rozhodnutím Applu zapnout ochranu defaultně i ve firmách? To sice nikdo oficiálně nepotvrdil, ale zapadá to do širšího obrázku. Apple zkrátka nechce nechávat nic náhodě a postupně utahuje šrouby i tam, kde to dřív nebylo úplně běžné. Pro uživatele to ve výsledku znamená o něco víc bezpečí bez jakékoliv práce navíc, což je přesně ten typ změny, který má smysl.