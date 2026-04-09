iOS 26.4 rozbil iCloud! Apple jej ale novou aktualizací zase opravil

Pokud jste v posledních dnech měli stejně jako já pocit, že si váš iPhone tak trochu „žije vlastním životem“ a synchronizace přes iCloud nefunguje tak, jak by měla (respektive jak jste byli zvyklí z dřívějška), nejste v tom sami. Apple totiž s verzí iOS 26.4 nechtěně synchronizaci přes iCloud rozbil, kvůli čemuž se tak mohla například nesmyslně přerušovat a tak podobně. V mém případě třeba neprobíhala úplně ideálně synchronizace fotek, kdy jsem je na iPhonu bez problému vyfotil, ale přestože jsem měl telefon nabitý a připojený k internetu, synchronizace byla pozastavena. To by se však mělo nyní změnit.
Apple totiž vydal před pár hodinami iOS 26.4.1, který tuhle chybu tiše, ale o to důležitěji opravuje. Ačkoliv oficiální poznámky k aktualizaci jsou tradičně strohé a nic konkrétního neprozrazují, podle informací z vývojářských fór je právě fix problémů se synchronizací jednou z hlavních změn. Pokud tedy pozorujete, že se vám v poslední době nedaří správně synchronizovat data mezi zařízeními, a běžíte na iOS 26.4, aktualizace na verzi 26.4.1 dává rozhodně smysl. Stačí zamířit do Nastavení, Obecné, Aktualizace softwaru a novou verzi stáhnout.
Pokud vám pak stále není jasné, co přesně problémy se synchronizací iCloudu způsobovaly, odpověď je poměrně komplexní. V praxi to znamenalo jednoduše to, že se data sice někde změnila, ale váš iPhone nebo iPad se o tom jednoduše nedozvěděl. Výsledkem pak bylo, že se obsah aplikací napříč zařízeními přestával synchronizovat tak, jak jsme u Applu zvyklí, popřípadě se prostě neodesílal tak, jak jsem popsal výše na svém příkladu.
Za zmínku stojí i to, že stejný problém se objevil také na iPadOS 26.4, zatímco macOS Tahoe 26.4 se mu naštěstí vyhnul. Pokud pak jedete na betě iOS 26.5, máte vyhráno – tam už je chyba podle všeho vyřešená také.