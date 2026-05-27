iOS 26.6 vás nově upozorní, když narazíte na limit blokovaných kontaktů

J. Jiří Filip
Apple v iOS 26.6 podle všeho chystá drobnost, která sice většinu uživatelů nikdy trápit nebude, ale těm největším bojovníkům se spamovými hovory může jednou ušetřit dost zmatení. V první betě nové aktualizace se totiž objevily nové texty upozorňující na dosažení maximálního počtu blokovaných kontaktů.

Konkrétně má systém uživateli zobrazit hlášku, že dosáhl limitu blokovaných kontaktů a pokud chce zablokovat další volající, musí nejprve některý starší kontakt odebrat v Nastavení. Samotné upozornění nese název „Blocked Contacts Limit Reached“. Zatím ovšem není jasné, zda Apple v iOS 26.6 skutečně mění samotný limit, nebo jen nově lépe vysvětluje situaci, na kterou někteří uživatelé naráželi už dříve.

Apple totiž oficiálně žádný konkrétní limit blokovaných čísel neuvádí. Podle diskuzí na sociálních sítích a v komunitách Applu ale někteří lidé narazili na strop kolem 20 000 blokovaných kontaktů, jiní zmiňují problémy už po 8 000 číslech a výjimečně se objevují i případy s nižšími hodnotami. Pro běžného uživatele jde samozřejmě o naprosto extrémní čísla. Pokud ale někdo dlouhodobě blokuje každý spamový hovor zvlášť, časem se k podobnému limitu teoreticky dopracovat může.

Řešení bude poměrně jednoduché, byť ne úplně pohodlné. Starší blokované kontakty půjde odebrat v Nastavení, konkrétně v části Aplikace, Telefon a Blokované kontakty. Apple zatím nenabízí žádný nástroj pro hromadné odblokování, takže bude potřeba jednotlivé položky mazat ručně. Buď přejetím doleva, nebo přes tlačítko Upravit a následné odblokování vybraných čísel.

Dobrou zprávou je, že iOS 26 už přinesl praktičtější způsoby, jak se se spamovými hovory vypořádat bez nekonečného ručního blokování. Funkce dotázání na důvod hovoru dokáže neznámé volající poslat nejprve do hlasové schránky, kde musí říct, proč volají. Uživatel se pak může rozhodnout, zda hovor přijme. K dispozici je také klasické ztišení neznámých volajících, kdy se hovory od čísel mimo kontakty automaticky pošlou do hlasové schránky bez upozornění.

iOS 26.6 je zatím dostupný pouze v první vývojářské betě a veřejná verze dorazí pravděpodobně až za několik týdnů. Zatím to navíc nevypadá, že by aktualizace přinášela nějaké zásadní novinky. Spíš půjde o další menší update, který doladí systém, opraví chyby a přidá pár praktických detailů. A právě upozornění na limit blokovaných kontaktů mezi takové detaily přesně zapadá.

